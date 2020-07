Chi è Francesco Cottarelli, tentatore di Temptation Island: età e lavoro

Francesco Cottarelli è uno dei tentatori di Temptation Island: per chi non lo conoscesse, ecco chi è, la sua età e quale lavoro svolge

Temptation Island è un reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il conduttore è sempre stato Filippo Bisciglia. Anche quest'anno tra i tentatori e le tentatrici non mancano ragazzi e ragazze già note al piccolo schermo.

Chi è Francesco Cottarelli?

Tra i tentatori della nuova edizione del reality show di Canale 5 vi è anche Cottarelli. Egli è nato il 16 ottobre 1996 a Legnano, ha 23 anni ed è un pallavolista. Egli gioca nel ruolo di palleggiatore. La carriera di Francesco inizia nelle giovanili del BluVolley Verona, giocando inizialmente come schiacciatore per poi cambiere ruolo in quello di palleggiatore. Nella stagione 2013-14 passa al Volley Isola della Scala, in Serie B2, dove resta per due stagioni. Ha esordito in Serie A1 nella stagione 2015-16 grazie all’ingaggio da parte della Pallavolo Piacenza, dove resta per tre annate, per poi essere ingaggiato dal Padova nella stagione 2018-19, sempre in massima divisione. Attualmente è in forza alla squadra veneta, ma nel frattempo ha deciso di lanciarsi anche nel mondo dello spettacolo. Quella di Temptation Island è la sua prima esperienza nel mondo della televisione. Cottarelli dovrà convivere circa 21 giorni con le sei ragazze fidanzate. Solo alla fine del percorso capiremo se il pallavolista è riuscito a fare breccia nel cuore di qualcuna. Al momento, però, sembra che nessuna delle sei ragazze abbia notato il palleggiatore di Padova.

Oltre alla carriera sportiva e a quella in televisione, Cottarelli è iscritto alla Facoltà di Economia Aziendale e gli piacerebbe diventare uno speaker radiofonico. Un uomo dalle mille passioni, che al momento sta sperimentando quella della televisione. Vedremo quali saranno gli esiti.