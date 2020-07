Per chi non conoscesse Manuela Marrone, in questo articolo vi diciamo chi è la moglie di Umberto Bossi e vi parliamo della sua pensione ‘discussa’

Umberto Bossi è uno dei senatori più discussi della cosiddetta ‘Seconda Repubblica’. Bossi è stato eletto per la prima volta al Senato nel 1987, durante la decima legislatura, fatto per il quale ancora oggi è soprannominato “Il Senatùr”. Dal 1992 ha ricoperto per sei volte la carica di deputato e per tre volte quella di parlamentare europeo. Insieme alla moglie, Manuela Marrone, è stato fondatore del movimento politico Lega Nord per l’indipendenza della Padania, della quale è stato segretario federale fino al 2012. Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna: la Marrone è sempre stata la musa ispiratrice di Bossi e, come da lui stesso dichiarato, “senza di lei non ce l’avrebbe fatta”. Per chi non conoscesse Manuela Marrone, di seguito vi diciamo chi è e vi parliamo della sua pensione abbastanza ‘discussa’.

Chi è Manuela Marrone, la moglie di Umberto Bossi

Manuela Marrone è nata a Milano da madre lombarda e padre siciliano. Ha conosciuto il suo attuale marito nel 1982 durante una festa di Carnevale. In quegli anni, lei insegnava presso il collegio delle suore di Sant’Ambrogio, mentre Bossi era già uno dei politici più famosi del paese. I due si sono sposati il 21 gennaio 1994. Per Bossi si trattava del secondo matrimonio, dopo quello con Gigliola Guidali. Pochi anni dopo il loro primo incontro, anche Manuela ha cominciato a dedicarsi alla carriera politica, vincendo le elezioni a consigliere provinciale di Varese. È stata l’unica esperienza nella sua carriera. Manuela, però, ha partecipato in modo attivo alla costruzione del partito movimentista della Lega Nord. Il movimento politico è nato in un monolocale di soli 40 metri quadri, nel quale i due convivevano. Manuela e Umberto Bossi hanno avuto tre figli: Renzo, detto “Il Trota” da quando suo padre lo definì così nel 2008 in risposta a chi gli chiedeva se fosse il suo delfino, Roberto Libertà ed Eridano Sirio. Il primogenito li ha resi nonni nel 2004. Manuela è sempre stata accanto al marito, soprattutto nei momenti difficili. Nel 2004, ad esempio, l’ex leader della Lega ha avuto un terribile ictus e il senatore stesso, in un’intervista a Vanity Fair, ha dichiarato: “Se non ci fosse stata lei durante la mia malattia, non so come avrei fatto”.

La Marrone, durante la sua vita, è stata criticata soprattutto per essere titolare di una pensione da insegnante all’età di 39 anni, fatto ricordato da Gianfranco Fini in televisione il 25 ottobre 2011 e citato dal giornalista Mario Giordano nel suo libro “Sanguisughe“.