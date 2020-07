Ciavy è uno dei protagonisti di Temptation Island: ma questo non è il suo vero nome, sapete qual è? Vi sveliamo tutto sul romano!

Una nuova edizione di Temptation Island è iniziata e le sei coppie scelte stanno già facendo chiacchierare molto. Una di queste è senza dubbio quella composta da Ciavy e Valeria: sono fidanzati da 4 anni ed hanno deciso di partecipare al reality con delle motivazioni ben precise. Ciavy ha deciso di mettersi alla prova per capire se è davvero innamorato della sua fidanzata: come andrà a finire la loro storia? Intanto ci sono alcune curiosità sul ‘fidanzato’: sapete perchè si chiama così? Vi sveliamo subito tutto..

Temptation Island, Ciavy: sapete qual è il suo vero nome?

Ciavy ha 35 anni ed è di Roma: lavora come PR ed è un organizzatore di eventi per i locali della zona EUR della Capitale. Sapete qual è il suo vero nome? In realtà si chiama Andrea Maliokapis: da tutti si fa chiamare Ciavy, diminutivo del romanesco ‘er ciavatta’ (ciabatta).

Il romano si è presentato a Temptation Island insieme alla sua fidanzata Valeria: lei vorrebbe andare a convivere con lui e vorrebbe che si prendesse cura di lei e di sua figlia, nata da una precedente relazione. Lui non sembra esser ancora pronto: ha deciso di mettersi in gioco nel villaggio delle tentazioni per capire se è davvero innamorato della sua donna. Nella prima puntata del reality una confessione di Ciavy ha fatto scoppiare in lacrime Valeria: il romano ha chiaramente detto di non sapere se è realmente innamorato. “Amore mi sembra una parola grande, sicuramente c’è tanto affetto” sono state le sue parole. Valeria dopo averle ascoltate nel Pinnettu è scoppiata a piangere: è stata consolata poi dalle altre ragazze.