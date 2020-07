Elisabetta Canalis è finalmente ritornata in Sardegna: lo scatto in costume e con un fisico mozzafiato ha letteralmente conquistato Instagram.

Non ha affatto bisogno di presentazioni, Elisabetta Canalis. Entrata nel mondo dello spettacolo diversi anni fa, quando, in compagnia di Maddalena Corvaglia, la bella sarda è stata la velina mora di Striscia la Notizia, continua a riscuotere un successo davvero spropositato. Da quel momento, infatti, ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua ad ottenere un seguito clamoroso. Soprattutto su Instagram, sapete? Con un profilo che conta più di due milioni e mezzo di sostenitori, l’ex velina decanta di un clamore social davvero pazzesco. Anche lei, d’altra parte, è solita ‘alimentarlo’, sia chiaro. Come? Semplice: condividendo degli scatti fotografici davvero unici. L’ultimo, ad esempio, è stato pubblicato poco più di un’ora fa. Ritornata in Sardegna, nella sua ‘patria’, la Canalis non ha potuto fare a meno di mostrarsi ai suoi sostenitori in costume e, tra l’altro, con un fisico più che mozzafiato. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Elisabetta Canalis ritorna in Sardegna: scatto in costume su Instagram

Non è assolutamente la prima volta che Elisabetta Canalis decida di condividere, sul suo canale social ufficiale, dei fantastici scatti in costume. Eppure, quest’ultimo di qualche ora fa ha un ‘sapore’ completamente diverso. Ancora più speciale, oseremmo dire. Sapete perché? Dopo diversi mesi di lockdown a Los Angeles, l’ex velina di Striscia la Notizia è finalmente ritornata in Italia. Ed, in particolare, in Sardegna, la sua patria. E così, appena giunta qui, non ha resistito a mostrarsi con indosso un costume più che mozzafiato.

Un evento così gioioso, da come si può chiaramente immaginare, non può non essere immortalato. Elisabetta Canalis è finalmente ritornata in Sardegna. E così, date le temperature estive dell’isola, ha immediatamente indossato un costume intero di colore verde petrolio e si è lasciata immortalare così, mostrando, tra l’altro, un fisico più che mozzafiato. Inevitabile, quindi, la reazione dei suoi sostenitori. Che, immediatamente, hanno bombardato la foto in questione di ‘likes’ e di commenti.