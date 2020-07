Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo in che rapporti sono rimasti: le parole

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo in che rapporti sono rimasti? La cantante rompe finalmente il silenzio: ecco le sue parole

Gigi e Anna sono stati legati sentimentalmente dal febbraio 2005 (anche se la storia è stata ufficializzata nel dicembre del 2006) al marzo 2020. Quindici anni di amore intenso, anche se non sono mancati gli alti e bassi. Prima della separazione ufficiale, infatti, la coppia aveva vissuto un periodo di crisi, dal quale però sembrava essere usciti ancora più forti. Così non è stato: Anna e Gigi si sono lasciati definitivamente nel marzo 2020, annunciando la rottura attraverso i social network. A distanza di qualche mese dalla loro separazione, come sono i rapporti tra i due ex compagni?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: come sono oggi i rapporti?

Nei periodi di crisi che la coppia ha attraversato, i due cantanti sono sempre rimasti molto legati, complice anche la presenza di Andrea, figlio della coppia. Adesso che i due si sono lasciati definitivamente: quali sono i rapporti? La cantante, che da poco ha pubblicato il suo nuovo singolo “Guapo” in collaborazione con il rapper Geolier, ha finalmente rotto il silenzio in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La Tatangelo ha dichiarato che la rottura con D’Alessio non è stata di certo semplice ed aggiunge di aver vissuto un periodo abbastanza difficile. Tale periodo ha innescato una voglia di cambiamento e così è nato il nuovo look e soprattutto il nuovo sound: “Forse era tutto collegato inconsciamente, ci vorrebbe un psicoterapeuta per spiegarlo“.

Anna, però, confessa che i rapporti con il suo ex compagno sono ottimi: “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre“. La cantate ha dichiarato che sia lei sia D’Alessio ci saranno sempre l’un per l’altra, nonostante l’amore sia giunto al capolinea. D’Alessio, inoltre, ha commentato anche il nuovo look, dichiarando: “Stai bene”.