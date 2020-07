Chi è Giovanna Rigato: vi ricordate dove l’abbiamo già vista?

Giovanna Rigato sarà una delle capitane della puntata di questa sera di Ciao Darwin, ma vi ricordate dove l’abbiamo già vista?

Siete pronti ad un’incredibile ed imperdibile nuova puntata di Ciao Darwin? Noi decisamente si! Anche questa sera, Sabato 4 Luglio, andrà in onda una nuova replica del famosissimo ed apprezzatissimo programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I protagonisti indiscussi di questo nuovo appuntamento sono due schieramenti completamente contrastanti ed antitetici tra di loro, ma davvero unici. Facciamo riferimento, infatti, ai gruppo delle ‘Mature’ e a quello delle ‘Giovani’. Ebbene si. Questa sera, da come si può chiaramente comprendere, assisteremo ad un vero e proprio scontro generazionale. Ecco, ma chi saranno i loro capitani? Al timone delle Mature ci sarà Gloria Guida, storica figura femminile della televisione italiana. A capo, invece, delle Giovani vi sarà Giovanna Rigato. Il nome non vi è affatto nuovo? Avete pienamente ragione! La giovanissima Giovanna non è affatto un volto nuovo del piccolo schermo. Ecco dove l’abbiamo già vista.

Chi è Giovanna Rigato: età, lavoro e vita privata

Sarà uno dei capitani della puntata di Ciao Darwin di questa sera, Giovanna Rigato. Al timone della squadra ‘Giovani’, la giovanissima e fascinosissima Rigato si ‘scontrerà’, invece, con il gruppo delle ‘Mature’. Ecco, ma in attesa di poterla ammirare in tutta la sua bellezza tra pochissime ore fa, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Vi accontentiamo subito. Giovanna è nata a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, il 28 Aprile del 1981. Ma non è affatto finita qui. Perché, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima Rigato abbia un curriculum scolastico davvero da invidiare. Dopo gli studi liceali, nel 2006, Giovanna completa i suoi studi universitari conseguendo la laurea in Relazioni Pubbliche e Pubblicità. Ma, nel 2008, ottiene anche la qualifica di giornalista pubblicista.

Cosa sappiamo, invece, dal punto di vista social? Sul suo canale social ufficiale, Giovanna Rigata è molto attiva. E, soprattutto, decanta di un successo davvero stratosferico. Il numero dei suoi followers, pensate, è davvero cospicuo.

Vi ricordate dove l’abbiamo già vista?

Avete proprio ragione: Giovann Rigato non ha affatto un volto sconosciuto. Oltre ad avere portato a termine brillantemente i suoi studi, la giovane venete è riuscita a coltivare anche una sua più grande passione: la televisione. Oltre ad essere volto fisso in diverse trasmissioni televisive, come ‘Buona Domenica’, ‘Verissimo’, ‘Questa Domenica’ e ‘Lucignolo’ ed, infine, aver parte al corpo di ballo de ‘La sai l’ultima?’, la bellissima Rigato, nel 2006, diventa popolarissima. La sua partecipazione al Grande Fratello di quell’anno, infatti, le provocherà un successo più che assoluto.