Mara Venier, lo scatto che emoziona: “Piano piano si ricomincia”, come si è mostrata la conduttrice sul suo profilo social.

Si è conclusa da poco l’edizione di quest’anno di Domenica In, ma Mara Venier non ha alcuna intenzione di ‘abbandonare’ il suo pubblico. L’amatissima conduttrice, infatti, è molto attiva anche sui social, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. Dagli scatti di vita lavorativa, agli attimi in famiglia: il profilo Instagram della zia Mara è ricco di contenuti super interessanti. Ed è proprio lì che, questa mattina, è apparso un post che non è passato inosservato. Una scatto che ha emozionato tutti: dopo la brutta caduta di qualche settimana fa, che le ha causato una frattura al piede, Mara è tornata in piedi. Seppur aiutata dalle stampelle, la conduttrice si è lasciata immortalare in piedi sul suo terrazzo. Pioggia di likes per lei! Diamo un’occhiata.

Mara Venier, lo scatto che emoziona: “Piano piano si ricomincia”, la conduttrice in piedi dopo la frattura

Non è stata un’edizione di Domenica In semplice, questa che si è appena conclusa, per Mara Venier. Prima i difficili mesi del lockdown, poi la brutta frattura al piede. La conduttrice ha più volte pensato di mollare, ma non lo ha mai fatto. Nonostante gli ostacoli, Mara ha deciso di essere sempre in onda e tenere compagnia al suo amato pubblico anche nei giorni più difficili. E il pubblico l’ha ripagata, con ascolti record ogni domenica e tanto affetto. Affetto che è percepibile anche dando uno sguardo al profilo social della Venier, seguito da ben 2,1 milioni di followers. È proprio lì che, poco fa, la conduttrice ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire di gioia i fan. Un buongiorno speciale. Già qualche giorno fa, la Venier aveva mostrato ai fan un video in cui, per la prima volta dopo un mese, ha poggiato il piede a terra. E questa mattina un nuovo ed emozionante scatto. Guardate un po’:

“Piano piano si ricomincia”, scrive Mara nella didascalia allo scatto. Uno scatto in cui si mostra in piedi, con l’aiuto delle stampelle. Una splendida notizia anche per i fan della conduttrice, sempre presenti e pronti a farle sentire la loro vicinanza in questi giorni di sofferenza. Non possiamo che unirci a loro ed augurare alla meravigliosa Zia Mara di riprendersi del tutto, il prima possibile!