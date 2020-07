Ciao Darwin, chi è il Padre Natura della puntata di questa sera di sabato 4 Luglio: cosa occorre sapere su di lui nel minimo dettaglio.

Clamorosa novità in arrivo per la puntata di questa sera di Ciao Darwin. Ebbene si. Per una nuova settimana, lo show di Paolo Bonolis è pronto a rallegrarci e a farci sorridere in questo primo sabato sera del mese di Luglio. Così come tutte le altre puntate scorse, anche nel corso dell’appuntamento di questa sera si scontreranno due squadre completamente diverse tra di loro. Ci riferiamo ai due schieramenti che vedranno sfidarsi da una parte le ‘Mature’ e dall’altra le ‘Giovani’. Ecco, cosa occorre sapere di più di questa puntata? Beh, di Madre Natura? È proprio questa l’incredibile novità di questa settima edizione. A scendere quelle scale e a lasciare a bocca aperta tutto il pubblico di Ciao Darwin, non vi sarà affatto una donna come tutte le altre settimane, bensì un uomo. Ebbene si. Carissime lettrici, questa sera ammirerete in tutta la sua bellezza Padre Natura. Ecco, ma in attesa di vederlo, siete curiose di conoscere qualche cosa in più su di lui? E, quindi, sul suo lavoro, la sua età e vita privata? Tranquille, ci pensiamo noi.

Chi è Padre Natura di Ciao Darwin del 4 Luglio: età e lavoro

A scendere le scale di Ciao Darwin nel corso della puntata di questa sera, Sabato 4 Luglio, ci sarà uno splendido Padre Natura. Ebbene si. Non ci sarà una figura femminile, quindi, a scegliere le sorti dei concorrenti che dovranno sfidarsi nelle diverse prove, bensì un’aitante figura maschile. Ecco, ma siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Ovviamente, ci pensiamo noi! Partiamo, innanzitutto, con il suo nome. Il giovane Padre Natura di questa sera si chiama Terrance Miguel Hay e, vi assicuriamo, decanta di un fascino più unico che raro. Ma, prima di passare ad ammirare e rendervi partecipi dei suoi magnifici scatti Instagram, è opportuno che voi conosciate qualche cosa in più sulla sue età, lavoro e vita privata.

Terrance Miguel Hay è nato a Città del Capo, in Africa, ed ha 26 anni. Di professione, anche se non fatichiamo affatto ad intuirlo, il giovane fa il modello. Ed è proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, è stato il testimonial di diversi brand di moda più che famosi. Ama la palestra e lo sport. E lo si deduce chiaramente dal suo fisico prestante, muscoloso ed atletico. In termine scolastici, invece, sappiamo che ha frequentato, in Sudafrica, la Grey High School. E che, infine, nel 2017, ha conseguito la laure. Cosa sappiamo, poi, della sua vita privata? Purtroppo, poco e niente! L’ultima foto in compagnia di una donna, che presupponiamo essere la sua fidanzata, risale al 22 Gennaio scorso. Dopo di esse, purtroppo, non siamo riusciti a carpire più nulla. Probabilmente, il giovane Miguel sarà molto riservato.

Dove è possibile seguirlo su Instagram?

Vi abbiamo incuriosito abbastanza tanto da volerlo seguire su Instagram? Tranquilli, sul suo canale social ufficiale, il bel Terrance è molto attivo. Sul famoso social network, il suo nickname è terrancehay. Cosa aspettate? Andate subito a mettere il vostro ‘follow’, no?

