Prince Royce si è ammalato di Coronavirus nonostante abbia preso tutte le giuste precauzioni: ecco la confessione del cantante e l’appello per i giovani.

Prince Royce è un cantautore statunitense: è lui il ‘principe della bachata’. E’ nato nel quartiere newyorkese del Bronx da genitori della Repubblica Domenicana. Il suo primo album ha come tema principale ‘Stand By me’, versione bachata dell’omonima canzone del ’61. Il suo secondo singolo gli dà la spinta per diventare un cantante di successo: ‘Corazon sin cara’ uscì nel 2010 e si piazzò al primo posto nelle classifiche latine. Da lì ha iniziato a produrre tantissimi brani famosi ancora oggi come ‘Darte un beso’, ‘Dejavù’ etc. Prince Royce in un’intervista all’Associated Press ha rivelato di essersi ammalato di Coronavirus. Ha raccontato come si è sentito ed ha dato dei preziosi consigli a chi ha preso ‘sotto gamba’ la malattia. Ecco le sue parole,

Prince Royce positivo al Coronavirus: “Avevo preso tutte le precauzioni”

Prince Royce, il re della bachata, si è ammalato di Covid-19. “All’inizio ero spaventato, mi dicevo ‘Nessuno può scoprirlo, non devo dirlo a nessuno’ sono le sue parole all’Associated Press, spiegando che la diagnosi gli ha acceso un campanello d’allarme. Ha sentito subito il dovere di dirlo alla comunità in cui vive in Florida. Il cantante ha spiegato che è iniziato il tutto qualche settimana fa quando si è svegliato durante la notte con un forte mal di testa. Aveva trascorso tutto il giorno in piscina per girare alcuni video e pensava fosse colpa del caldo. I giorni seguenti ha deciso di fare il test ed è risultato positivo. “Pensavo di starmi lavando le mani come si deve, stavo mettendo la mascherina, sai, vedevo queste cose ogni giorno in tv, ne parlavo con la famiglia su Whatsapp, gli mandavo informazioni, pensavo senza dubbi di non avere nulla perché avevo preso precauzioni” ha confessato il cantante. E’ contento per lo meno di non aver contagiato i suoi parenti, i nonni o sua moglie. Prince Royce ha invitato tutti a seguire tutte le norme di sicurezza anti Covid: “Spero che la mia storia possa educare i giovani, le persone che usciranno questo weekend di festa“.