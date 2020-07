Bohdan Beyba è il tentatore di Temptation Island: ecco tutto quello che c’è da sapere sul giovane ucraino che vive in Italia.

E’ cominciata l’ottava edizione di Temptation Island con nuovi protagonisti: sei coppie verranno messe a dura prova nel villaggio delle tentazioni. I fidanzati del reality show dovranno stare per sei ventuno giorni lontano dalle loro metà ma soprattutto convivere con dodici ragazze e ragazzi single che proveranno a intraprendere una conoscenza. Anche quest’anno non mancano tentatori e tentatrici noti al pubblico di Mediaset: tra i ragazzi che hanno il compito di sedurre le fidanzate del villaggio c’è Bohdan Beyba. Il tentatore sembra esser nuovo al piccolo schermo: ha 26 anni ed è di nazionalità ucraina: vive però in Italia da 10 anni. Volete conoscere qualcosa in più sul giovane tentatore? Vi sveliamo tutto.

Temptation Island, chi è Bohdan Beyba: età, Instagram e la passione del tentatore

Bohdan Beyba è uno dei tentatori della nuova edizione appena cominciata di Temptation Island! Il giovane è un classe ’94 ed è di origini ucraine: è arrivato in Italia con la mamma 10 anni e lavora come geometra, si legge sul web. Per passione fa il MMA Fighter, come si può notare dal suo profilo Instagram. Pubblica spesso foto mentre si allena o riprese mentre ‘combatte’.

Non si conoscono tante informazioni sul giovane: è molto legato alla sua mamma, sui social ha pubblicato un meraviglioso scatto il giorno del suo compleanno. Dal suo profilo Facebook apprendiamo che vive in Reggio Emilia e la sua città natale è Truskavet, una delle più belle località dell’Ucraina. Un sorriso genuino ed un fisico scolpito: Bohdan Beyba farà perdere la testa ad una delle fidanzate dell’ottava edizione di Temptation Island? Lo scopriremo presto…