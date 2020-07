A distanza di anni dalla sua partecipazione a Temptation Island, l’ex concorrente ha rivelato di quanto sia stato uno shock per lei il programma.

Con la loro partecipazione a Temptation Island, sono davvero numerose le coppie che, in tutti questi anni, hanno messo alla prova i loro sentimenti e, quindi, il loro rapporto. Sbarcati sull’isola delle tentazioni in Sardegna, chiunque abbia intenzione di testare il proprio amore, qui riesce a trovare le risposte giuste. Certo, ci sono coppie che ne escono più forti di prima e che, quindi, riescono a superare alla grande i 21 giorni separati con le conseguenti tentazioni. E chi, invece, non ci riesce affatto. In tutta la storia di Temptation, lo sappiamo, sono state diverse le coppie che, allo scadere dei giorni canonici previsti dal programma, purtroppo hanno deciso di separarsi. È il caso, ad esempio, di questa ex concorrente. Che, nel commentare la prima puntante della nuova edizione del viaggio dei sentimenti, non ha potuto fare a meno di parlare della sua esperienza pregressa. E di quanto questa sia stata per lei un vero e proprio shock. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

‘È stato uno shock’, l’ex di Temptation Island commenta così il suo percorso

Nel commentare la primissima puntata dell’attuale edizione di Temptation Island sul canale Youtube di Fanpage, Nathaly Caldonazzo si è lasciata andare anche a diverse considerazione sul suo percorso. L’anno scorso, come senz’altro ricorderete, la showgirl ha preso parte all’edizione ‘Vip’ del programma in compagnia del suo compagno Andrea Ippoliti. Purtroppo, però, la loro permanenza sull’isola delle tentazioni non è durata moltissimo. La bella Caldonazzo, presa coscienza di alcuni atteggiamento del suo fidanzato con la giovanissima tentatrici Zoe, ha deciso di interrompere prima del previsto il suo percorso nel villaggio dell’Is Morus Relais. E di mollarlo dopo quasi tre anni di relazione. Ecco. È proprio per questo motivo che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’attrice abbia definito il suo percorso un vero e proprio shock. Ecco per quale motivo.

Entrata in coppia con Andrea Ippoli a Temptation Island Vip, Nathaly Caldonazzo ne è uscita da sola dopo averlo lasciato al falò di confronto finale. È proprio per questo motivo che, a distanza di meno di un anno, l’attrice ha detto: ‘Per me è stato uno shock vedere quello che ho visto e sapere le cose che ho saputo dopo’. Non sappiamo esattamente a cosa si stia riferendo esattamente. Fatto sta che, dopo un po’, la Caldonazzo continua a dire: ‘Mi ha ferito, ma ringrazio Temptation. Perché se non ci fosse stato questo programma non avrei visto con chi stavo. Per tre anni e mezzo non me n’ero accorta’.