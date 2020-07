Umberto Bossi e il divorzio dalla prima moglie: il motivo è incredibile

Umberto Bossi si è sposato due volte, ma il divorzio dalla prima moglie ha fatto discutere: il motivo infatti sarebbe incredibile

Umberto Bossi è stato uno dei principali deputati della cosiddetta “Seconda Repubblica, eletto senatore nel 1987, sei volte deputato e tre volte parlamentare europeo. Bossi è il fondatore del movimento politico Lega Nord per l’indipendenza della Padania, della quale è stato segretario federale fino al 2012. Il partito per anni è stato alla maggioranza, soprattutto durante il governo retto da Pier Silvio Berlusconi, e ancora oggi, retto da Matteo Salvini, detiene una buona fetta di consensi.

Umberto Bossi e il divorzio dalla prima moglie: il motivo

Bossi si è sposato due volte: la prima, il 31 agosto 1975, con Gigliola Guidali, commessa di Gallarate e sua compagna da cinque anni; la seconda, il 21 gennaio del 1994, con Manuela Marrone, cofondatrice della Lega lombarda. Dal primo matrimonio ha avuto un figlio, Riccardo, mentre dalle seconde nozze ha avuto tre figli: Renzo, Roberto Libertà ed Eridiano Sirio. Nel 2004 è diventato anche nonno. Se il matrimonio con la Marrone procede a gonfie vele ormai dal 1994, quello con la Guidali non è stato di certo rose e fiori. I due, come già detto, si conoscono intorno al 1972. Quando si sposano, cinque anni dopo, Bossi ha 34 anni e non ha ancora un lavoro fisso. Il giovane lombardo, infatti, è ancora uno studente universitario ed è iscritto alla Facoltà di Medicina dell’Università di Pavia. Il 6 maggio, però, Umberto e la moglie Gigliola hanno il loro primo (ed unico) figlio, Riccardo. La moglie, secondo quanto riportato in seguito dalle cronache, sembrerebbe aver dato un ultimatum al marito: un lavoro stabile è necessario per portare avanti la famiglia. Bossi allora, come avrebbe raccontato la Guidali in un’intervista mai rilasciata ad Oggi, usciva tutte le mattine di casa con la valigetta del dottore, dicendole “ciao amore, vado in ospedale“, senza essersi però mai laureato. Allo studente, infatti, mancavano ancora sei esami. La moglie l’avrebbe scoperto qualche anno dopo e sarebbe stato proprio questo il motivo del divorzio. Quando il contenuto dell’intervista mai concessa uscì fuori, Bossi andò su tutte le furie. La Guidali, infatti, avrebbe rilasciato questa intervista nel 1994, anno in cui Bossi vinse le elezioni insieme a Pier Silvio Berlusconi e si preparava a guidare il paese.

Il secondo matrimonio, invece, sembrerebbe procedere a gonfie vele. Bossi ha trovato nella Marrone una fida alleata e soprattutto una musa ispiratrice. Il partito di cui Bossi è stato il segretario sarebbe nato proprio nell’abitazione dove conviveva la coppia. Negli anni passati, inoltre, Bossi è stato colpito da un ictus e in un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Senza di lei non ce l’avrei fatta“.