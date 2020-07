Adriana Volpe ed Andrea Denver si rivedono: i fan esplodono di gioia

Adriana Volpe ed Andrea Denver si rivedono dopo l’esperienza al Gf Vip 4: i fan esplodono di gioia, ecco cosa accadrà.

È stata una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e, da una settimana, è tornata in tv alla conduzione di un nuovo programma. Parliamo di Adriana Volpe, che, su Tv 8, è al timone di Ogni mattina, al fianco di Alessio Viola. Come suggerisce il titolo, la trasmissione è in onda tutte le mattine, a partire dalle 10.00, e tratta i temi più svariati: dalla cronaca al gossip, dalla cucina all’attualità. E non mancano gli ospiti speciali. Come quello che andrà a trovare la Volpe nella puntata in onda domani, lunedì 6 luglio. Una notizia che ha fatto molto piacere ai fan. Il motivo? Si tratta di un ex concorrente del GF Vip, col quale la Volpe aveva legato non poco nella Casa. Scopriamo di più!

Adriana Volpe ed Andrea Denver si rivedono: il modello sarà ospite a Ogni mattina

Adriana Volpe ed Andrea Denver si rivedranno presto in tv! Proprio così, perché il bel modello sarà ospite a Ogni mattina, il nuovo programma di Tv 8 condotto proprio dalla Volpe. Una sorpresa speciale per i telespettatori dell’ultimo Grande Fratello Vip: Andrea ed Adriana, infatti, erano tra i concorrenti più amati di questa edizione. Tra i due, tra l’altro, è nata una bella amicizia, e qualcuno, fuori dalla casa, ha sognato che potesse nascere qualcosa di più! I due, però, hanno sempre specificato che si trattasse di una semplice amicizia, mettendo a tacere i gossip. In ogni caso, i fan non vedono l’ora di rivederli insieme. E, sotto il post pubblicato dalla pagina ufficiale di Ogni mattina, sono esplosi di gioia. Date un’occhiata:

L’annuncio della sua partecipazione ad Ogni mattina è apparso poco fa anche sul profilo Instagramdi Denver:

Insomma, è proprio ufficiale! Domani mattina Adriana e Andrea vi terranno compagnia, facendovi rivivere un po’ di quella meravigliosa avventura che è stata il Grande Fratello Vip. Non dimenticate di sintonizzarvi su Tv 8!