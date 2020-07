Alessia Marcuzzi risponde alle accuse sul tradimento di Stefano a Belen. Ma la showgirl avrebbe delle prove nel telefono?

Se anche Belen subisce la tragedia del tradimento, che certezze ci sono nella vita? Sono queste le parole che risuonano maggiormente in queste ore in cui il gossip che vede Stefano De Martino tradire la showgirl argentina con Alessia Marcuzzi. Sono solo voci, l’ex marito della Rodriguez ha smentito e la stessa conduttrice delle Iene ha risposto per dire che non era vero nulla. Eppure il sito DagoSpia, sembra essere super sicuro di questa relazione così piccante nel cuore dell’estate 2020.

Stefano De Martino smentisce il tradimento

Quando è uscita la notizia che Stefano De Martino sembrava aver tradito Belen con Alessia Marcuzzi, il ballerino di Amici ha subito smentito, ma Dagospia ha aggiunto nuovi dettagli parlando di un iPad collegato con il telefono della showgirl brasiliana che avrebbe proprio scoperto tutto grazie alla tecnologia.

La risposta di Alessia Marcuzzi sul tradimento

Ma anche Alessia Marcuzzi sembra voler rispondere sui social con un post tanto enigmatico quanto semplice. La conduttrice ha infatti pubblicato su Instagram una foto del libro di Woody Allen intitolato “A proposito di niente” e come didascalia la semplice emoticon di un pesce. Cosa vuol dire? Sembra semplice, almeno se è riferito al gossip di queste ore. Ossia che è tutto finto. Si sta parlando, da quanto capiamo e sono solo ipotesi, di niente. Non è vero nulla in merito alla relazione tra i due e il pesce potrebbe ricordare sia il pesce d’aprile, quindi uno scherzo, sia un’allusione a quanti hanno abboccato agli ami del gossip senza verificare.

Visualizza questo post su Instagram 🐠 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 4 Lug 2020 alle ore 6:07 PDT

Cosa c’è di vero?

Eppure Dagospia è sempre più certo del suo scoop e lo difende a spada tratta. Sul sito infatti si continua a parlare di questo presunto tradimento di De Martino con la Marcuzzi e la polemica sembra proprio che non si stia placando, anzi. A noi non resta che vedere come si evolveranno le cose e soprattutto se Alessia Marcuzzi parlerà in modo più esplicito oppure no in merito a questo presunto tradimento. Ma forse, se è tutta una bugia, dare troppo spazio a questo pettegolezzo potrebbe avere l’effetto contrario.