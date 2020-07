Belen Rodriguez, a scriverle su Instagram è proprio lei: parole inaspettate

Belen Rodriguez, le arrivano le parole totalmente inaspettate. A scriverle è stata proprio lei… non l’avete notato?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ‘acceso’ il fuoco del gossip in questa estate 2020 che si prospetta rovente. Secondo quanto riporta ‘Dagospia’, la showgirl avrebbe scoperto – grazie all’ipad di Stefano – alcune prove di tradimenti. E’ stata tirata in ballo anche Alessia Marcuzzi. De Martino ha smentito tutto, dicendo che ha parlato al telefono con Alessia e suo marito e si sono fatti una gran bella risata. Intanto, la vita va avanti. Belen è tra Capri e Napoli, per la festa del noto imprenditore a cui – si dice – sarebbe particolarmente legata nell’ultimo periodo. Ed è molto attiva anche sui social. Su Instagram continua a pubblicare le sue foto che non passano di certo inosservate.

Belen Rodriguez, le parole inaspettate e la solidarietà tra donne

La forza delle donne è senza limiti. Bisogna ammetterlo. Proprio ieri, Belen ha pubblicato le parole di ‘Bella senz’anima’, la stessa canzone scelta da Emma per ‘incorniciare’ il momento in cui Stefano la tradì proprio con l’argentina. Ci può essere tanta rivalità, ma poi le donne sanno mettersi sempre sulla stessa frequenza d’onda, capirsi, comprendersi, e starsi vicino. E’ successo anche con Nina Moric, ex di Fabrizio Corona che è stato anche con Belen, come ben sappiamo. La modella ha voluto commentare la foto della showgirl su Instagram scrivendo: “Tutti muti”, che lascia intendere che non ci sono commenti da fare in questo momento e in particolar modo a quella foto.

“Donne che supportano donne”, scrive qualcuno nei commenti. E in effetti è così: qui si vede tutta la solidarietà tra donne che tanto ci piace. Ci sono momenti in cui, come dice Nina Moric, tutti dovrebbero stare muti e far sentire solo la propria vicinanza. Possiamo sinceramente comprendere che l’argentina si trovi in un momento molto difficile che, sì, passerà, ma non si sa quando… per il momento, prova a guardare avanti, facendosi forza con il piccolo Santiago che è dolcissimo e le sta sempre attaccato. Ma non solo: la vita non finisce qui, per ora si diverte alle feste. Balla, canta, prova a cibarsi di qualche residuo di felicità che orbita ancora intorno alla sua anima dolce e sensibile.