Chiara Ferragni ha un successo davvero devastante, sui social e non solo. Il suo profilo Instagram è arrivato a quota 20 milioni 400mila followers. Numeri da capogiro, che dimostrano la sua incredibile fama. Influencer numero 1 in Italia e tra le più importanti al mondo, Chiara è anche un’imprenditrice digitale di enorme successo e vende i suoi prodotti in rete. Insomma, come un vero e proprio Re Mida, la Ferragni trasforma in oro tutto quello che tocca, ottenendo riscontri positivi in ogni cosa che fa. L’ultima avventura in cui si è cimentata è una collaborazione musicale. Chiara infatti ha preso parte all’ultimo singolo di Baby K, ‘Non mi basta più’, che sta ovviamente spopolando in rete e sulle varie piattaforme musicali. Insomma, il successo di Chiara Ferragni sembra proprio non avere limiti, così come la sua bellezza. Poco fa l’influencer ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è pronta per un set con un look versione ‘nature’, calze a rete e una scollatura particolarmente profonda: scopriamo insieme la foto da urlo!

Chiara Ferragni sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer pubblica ogni giorno scatti incantevoli per pubblicizzare abiti e accessori. Il suo lavoro è super apprezzato sui social e non solo, così come la sua eleganza e il suo fascino. Chiara è sempre bellissima e lo mostra anche sui social, ottenendo sempre veri e propri ‘boom’ di like e commenti per ogni suo post. Poco fa, ad esempio, ha condiviso uno scatto da urlo, in cui si prepara per un set. Chiara sfoggia un look molto particolare, in versione ‘nature’. I suoi sandali sono pieni di foglioline, mentre la camicia ha una fantasia di piante e alberi. Anche il set intorno a lei è pieno di verde, con piante e rami che la circondano dappertutto. Ma la cosa che senza dubbio attira più l’attenzione dei fan è la super scollatura di Chiara, oltre alle sue seducenti calze a rete.

Inutile dire che lo scatto ha ottenuto una vera e propria pioggia di like e commenti da parte dei suoi fan, che hanno particolarmente apprezzato la sua bellezza e la sua eleganza. Siete d’accordo anche voi?