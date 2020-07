Pochissime ore fa, Emma Marrone si è mostrata in versione casalinga: la scatto su Instagram è stato fatto proprio in quel preciso momento.

Niente relax per Emma Marrone questa Domenica. Proprio come mostrato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe proprio che l’ex vincitrice di Amici non si sia affatto rilassata in questo giorno. Anzi, vi diremo di più: sembrerebbe proprio che la bellissima salentina si sia dilettata alle pulizie di casa. Ebbene si. Mentre tutti gli altri, approfittandosi di questa calda giornata di inizio Luglio, si sono recati al mare, in barca o in piscina, la bella Marrone ha fatto la ‘casalinga’. Certo, non è assolutamente la prima volta che si mostra in questi vesti, sia chiaro. Eppure, questa volta si è letteralmente superata. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: Emma ha scattato la sua fotografia, che poi dopo è stata mostrata ai suoi sostenitori su Instagram, proprio in un ‘particolare’ ed esatto momento. Si, tranquilli! Vi diremo ogni cosa.

Emma Marrone casalinga: lo scatto è proprio in quel momento

Come raccontato in diversi nostri articoli, Emma Marrone è sempre solita condividere ed interagire con i suoi sostenitori. Seppure dietro lo schermo di un telefono cellulare, la cantante salentina non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi followers di quanto le accade durante le sue giornate. Lo ha fatto in piena emergenza Coronavirus, ad esempio. Quando, direttamente dal terrazzo della sua abitazione, l’ex vincitrice di Amici si è mostrata in versione sportiva. E, soprattutto, mentre era intenta a fare una verticale ‘da brividi’. E lo ha rifatto anche pochissime ore fa. A differenza degli altri che, come dicevamo precedentemente, hanno trascorso questa Domenica di inizio Luglio al sole e al mare, la Marrone ha trascorso questa giornata in casa e, soprattutto, in versione casalinga. Ce lo testimonia, ad esempio, questo scatto.

Con il sottofondo musicale di una canzone di Antonella Venditti, Emma Marrone ha augurato una buona Domenica ai suoi sostenitori mentre è intenta nelle faccende di casa. E così, con aspirapolvere, secchio ed acqua, la cantante salentina si è immortalata proprio nel bel mezzo delle pulizie. Che gran donna di casa, no?