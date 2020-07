Federico Fashion Style: il look fa impazzire i fan su Instagram

Il look super trasgressivo di Federico Fashion Style ha scatenato i suoi fan su Instagram.

Federico Lauri, aka Federico Fashion Style è un parrucchiere molto estroso protagonista de Il Salone delle Meraviglie. Non solo per il suo modo di tagliare i capelli e per le tecniche che usa. Anche il suo look e il suo stile sono diventate una sorta di icona di moda. Così, quando sui social posta alcune foto che lo ritraggono in viaggio o a determinati eventi mondani, i fan impazziscono letteralmente. Un po’ come è successo poco fa su Instagram.

Federico Fashion Style: il look da viaggio

Il look di Federico Fashion Style è assolutamente particolare. Incentrato e concentrato sul coloro oro, ogni capo che indossa è comunque sempre di alta moda e soprattutto molto particolare. In una foto postata poco fa su Instagram, il parrucchiere si è immortalato intento a salire su un treno per Napoli e anche questa volta il look non è passato in secondo piano anzi. Pantaloncino corto, camicia leopardata, blazer e scarpe con delle catene al posto dei lacci. “Correndo! Napoli arrivo” recita la didascalia e sotto i fan si sono lanciati in numerosissimi commenti. “Che stile; wow complimenti per il look; sei bellissimo” sono solo alcune delle parole che i fan di Federico hanno usato per complimentarsi con lui.

Federico Fashion Style troppo top: la canzone di federico lauri

Le polemiche sui prezzi del Salone delle Meraviglie

Del resto, come ormai abbiamo capito tutti, Federico o lo si ama o lo si odia. Ci sono poche vie di mezzo. Chi va al suo Salone delle Meraviglie, ormai format di grande successo su Real Time, adora lasciare il proprio look nelle mani del parrucchiere che trova sempre il look giusto per tutti i clienti. Dai più classici ai più fantasiosi. Però c’è anche chi si lamenta. Un po’ come è successo circa una settimana fa quando Federico Lauri è finito nell’occhio del ciclone per via di una cliente che si è rifiutata di pagare un conto da capogiro. Comunicati stampa, articoli di giornale, commenti sui social… si è scatenata letteralmente una bagarre attorno al noto parrucchiere.

Tutto però alla fine si è calmato, come sempre succede con il gossip, e Federico Fashion Style è tornato a far innamorare tutti i suoi fan con il look e i tagli di capelli estrosi di cui solo lui è capace.