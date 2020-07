La foto di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, su Instagram lascia i fan senza parole. Ecco com’era da giovanissima.

Giovanna Civitillo è la bellissima moglie di Amadeus. La donna, che su Instagram ha un profilo in comune con il marito, ha da poco postato una sua foto che la ritrae giovanissima. A vederla oggi la differenza si nota, è ovvio, ma la bellezza della donna resta invariata. A mandarle la foto pare sia stata la mamma, come scrive lei stessa su Instagram e i fan sembrano aver apprezzato.

Giovanna Civitillo e Amadeus su Instagram

Qualche tempo fa Giovanna e Amadeus avevano regalato ai fan un’altra gioia. Avevano infatti postato su Instagram una loro foto da giovanissimi e i followers erano impazziti. I due si erano conosciuti sul set de L’eredità e da allora non si sono mai più lasciati. Un amore intenso il loro, come vediamo anche su Instagram. Il profilo in comune lo gestisce per lo più Giovanna in quanto il conduttore dei Soliti Ignoti non è molto avvezzo alla tecnologia e al mondo social. Per fortuna però la loro presenza su Instagram si fa sentire grazie proprio alla Civitillo.

L’intervista a giovanna civitillo a detto fatto

La foto da giovanissima di Giovanna Civitillo

Non è la prima volta dunque che Giovanna posta una foto di lei da giovane. Solo che fino ad oggi era sempre in compagnia di Amadeus. Nello scatto mandatole dalla mamma invece è da sola e bellissima. Sono tanti i vip che decidono di condividere con la loro ciurma di seguaci alcune foto da giovani e la moglie del conduttore oggi ha stupito tutti. Nella foto si vede lei in primo piano, bellissima oggi come allora. Sembra che il tempo per Giovanna praticamente non sia mai passato. L’ingrediente del suo elisir di bellezza? Probabilmente l’amore con Amadeus.

I due infatti sembrano essere legati proprio come il primo giorno in cui sono conosciuti. Una fortuna insomma e proprio questo sentimento così forte tiene vivi e giovanissimi entrambi. La foto di Giovanna Civitillo da giovane su Instagram ha così collezionato una vera e propria pioggia di like.