Laura Chiatti, anniversario con Marco Bocci: “Noi siamo come in questa foto”, ecco il dolce messaggio che l’attrice ha pubblicato su Instagram per suo marito.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono davvero una bellissima coppia, sempre uniti e super innamorati, così come dimostrano anche sui social. Laura, in particolare, è molto attiva sui social e il suo profilo Instagram conta ben 1 milione di followers. Numeri importanti, che dimostrano l’affetto e il calore del pubblico nei confronti dell’attrice di ‘Ho voglia di te’ e di tantissimi altri film di successo. Stesso discorso di Bocci, che ha raggiunto l’apice della fama interpretando Domenico Calcaterra nella fiction di Canale 5 ‘Squadra Antimafia’, che ha avuto un seguito incredibile. I due sono insieme diversi anni e sembrano non aver mai perso la passione e la complicità. Oggi, ad esempio, è il loro sesto anniversario di matrimonio, e Laura ha voluto dedicare un dolce messaggio social a suo marito, facendo emozionare i loro tantissimi fan: ecco lo scatto che ha pubblicato e le sue parole.

Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano l’anniversario: l’emozionante messaggio social dell’attrice per suo marito

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati il 5 luglio del 2014, per cui oggi festeggiano 6 anni di matrimonio. Un traguardo importante, del quale la coppia è particolarmente orgogliosa, così come dimostra il dolce ed emozionante messaggio che l’attrice ha voluto dedicare pubblicamente a suo marito. Laura, infatti, ha condiviso un post su Instagram una foto in cui lei e Marco sono seduti in una sala. Su di loro si affaccia un enorme orso polare, ovviamente finto: “Noi siamo esattamente come in questa foto”, scrive la Chiatti nella didascalia dello scatto, “Tu guardi me, io guardo avanti, ma qualcosa sopra di noi ci porta sempre e comunque a guardare nella stessa direzione..ti amo”.

Il messaggio dell’attrice per suo marito è davvero dolce e ha emozionato i loro tantissimi fan, che si sono subito precipitati ad aggiungere like e a commentare il post di Laura.