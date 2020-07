In alcune sue recentissima Instagram Stories, Stefano De Martino ha mostrato alcune prove di Made in Sud mentre se la ride di gran gusto.

Seppure sia al centro dell’attenzione di tutti a causa degli incessanti gossip che girano sul suo conto e sul reale motivo della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino continua a dedicarsi anima e corpo al suo lavoro. In attesa di scoprire cosa ci riserverà nel corso della prossima stagione che partirà a Settembre prossimo, l’ex ballerino di Amici, attualmente, è impegnato con un grandissimo e divertentissimo programma di Rai Due. Ci stiamo riferendo, qualora non l’aveste ancora capito, a Made in Sud. È proprio per questo motivo che, in previsione della terza diretta di domani sera, Lunedì 6 Luglio, il bel napoletano, in queste ultime ore, è stato impegnato con le ultime prove dello show. E che prove, oseremmo dire! Come mostrato dal diretto interessato, tramite diverse Instagram Stories sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che la puntata che andrà in onda tra pochissime ore sarà davvero imperdibile. Pensate, come mostrato da queste immagini, Stefano non è riuscito affatto a trattenersi dal ridere. Ecco di che cosa parliamo.

Stefano De Martino se la ride durante le prove di Made in Sud: cos’è successo

Non sappiamo esattamente in che cosa consiste la battuta di Mariano Bruno, fatto sta che, stando a quanto mostrato da alcune recentissime immagini condivise sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe essere davvero divertente. Ce lo dimostra Stefano De Martino. Che, mentre era tutto intento a portare al termine le prove di Made in Sud in vista per l’appuntamento di domani, la colonna portante dello show non è affatto riuscito a trattenersi dal ridere. In effetti, lo aveva già detto Fatima Trotta nel corso di una recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni. L’ex marito di Belen Rodriguez ha tutte le doti per essere un bravo ed abile conduttore, ma, come svelato dalla sua fedele spalla, a volte si distrae un po’ troppo. E, parliamoci chiaro, queste immagini ce lo dimostrano chiaramente. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa ci riserverà lo sketch del comico napoletano con il buon De Martino. Siamo, infatti, riusciti soltanto a sentire: ‘Lo sappiamo tutti quanti che a Torre Annunziata (luogo di nascita di Stefano, ndr), ti chiamano…’.

È proprio dopo aver detto questa frase riferita a Torre Annunziata che sia Stefano De Martino che Mariano Bruno non sono riusciti affatto a trattenersi dal ridere. Insomma, come confermato anche dal suo conduttore, sembrerebbe proprio che l’appuntamento di domani di Made in Sud sarà davvero imperdibile. Voi lo seguirete? Noi decisamente si!