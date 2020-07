Temptation Island, chi è il single Giuseppe: età, vita privata, profilo Instagram e la carriera da calciatore, ecco tutto quello che c’è da sapere sul bel tentatore.

La prima puntata di Temptation Island è ormai alle spalle e l’attesa per la seconda è davvero altissima. Tante sono le vicende rimaste in sospeso dopo la serata di giovedì, e il pubblico non vede l’ora di scoprire cos’altro accadrà. Ciavy e Valeria sembrano in grande crisi, soprattutto dopo che la bella onicotecnica si è avvicinata ‘pericolosamente’ al corteggiatore Alessandro Basciano. Problemi anche per Sofia e Alessandro, con quest’ultimo che al termine della scorsa puntata è andato su tutte le furie per alcune dichiarazioni della sua compagna, che l’hanno portato a chiedere immediatamente il falò di confronto. Le dinamiche all’interno dei villaggi non mancano, ed è anche merito dei tentatori, che stanno facendo del loro meglio per ‘mettere in crisi’ le coppie. Tra i single presenti nel villaggio delle fidanzate, c’è anche Giuseppe Salamone, che non è certo passato inosservato per la sua bellezza: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Temptation Island, chi è il single Giuseppe: è belga e fa il calciatore, ecco cosa c’è da sapere su di lui

Tra i dodici tentatori che si sono fatti notare nel corso della prima puntata di Temptation Island, c’è anche Giuseppe, la cui bellezza e il cui fisico scolpito non sono certo passati inosservati. Trentunenne originario di Liege, in Belgio, il single è già piuttosto conosciuto sul web. Il suo profilo Instagram, infatti, conta ben 76mila followers. Un numero importante, che potrebbe aumentare dopo la sua partecipazione al programma di Canale 5, sempre a patto che il giovane riesca a creare dinamiche interessanti con le fidanzate all’interno del villaggio. Della vita privata di Giuseppe si sa poco, se non il fatto che è stato sposato in passato e che lavora come calciatore in una squadra di Serie C in Olanda. Il calcio, e lo sport in generale, è la sua passione, così come lui stesso ha dichiarato nel video di presentazione pubblicato su Witty Tv. Tra i suoi hobby però, c’è anche quello di viaggiare, tanto che parla ben 5 lingue. In passato ha anche partecipato a un reality negli Stati Uniti. Aperto e molto attivo sui social, Giuseppe è anche un influencer e piace molto alle donne, soprattutto per il suo fisico mozzafiato, che non ha problemi a mostrare anche su Instagram. Sul suo profilo non mancano scatti in costume, o durante le serate con gli amici, o anche sul campo di calcio, che è una parte fondamentale della sua vita. Intervistato su Witty, Giuseppe ha spiegato di non avere un prototipo di donna preciso, e che gli piacciono le ragazze solari e simpatiche.

Infine, in merito a quelli che sono i suoi progetti futuri, ha detto che tra dieci anni si vede padre. Tra i suoi sogni, dunque, c’è quello della famiglia, che è un valore evidentemente molto importante per lui.