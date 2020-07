Uomini e Donne, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini nuovamente insieme? L’indiscrezione che fa sognare di nuovo i fan della coppia

Sono ormai diverse le settimane in cui si rincorre il rumors su una possibile riconciliazione tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due sono stati tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne, all’epoca Oscar partecipò al trono classico al fianco di Andrea Damante e i due scelsero insieme quelle che sarebbero state le loro compagne di vita. Andrea scelse Giulia De Lellis mentre invece Eleonora divenne la compagna di Oscar. I due da allora sono andati a vivere insieme, hanno portato avanti dei progetti lavorativi molto importanti e inoltre hanno ristrutturato casa. C’è da dire però che dopo un po’ di tempo le cose tra di loro sono cambiate, Oscar ed Eleonora hanno infatti deciso di separarsi alcuni mesi fa e dopo un po’ di tempo abbiamo assistito ha una vera e propria lotta Social tra Eleonora, Oscar e la sorella del tronista Dalila. A quanto pare infatti l’ex corteggiatrice avrebbe avuto una storia con l’ex fidanzato della cognata. Sulla vicenda è sempre echeggiato un velo di mistero e ad oggi non sappiamo realmente cosa sia accaduto. Fatto sta che però è qualche periodo che si vocifera un possibile riavvicinamento tra i due.

Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora nuovamente insieme? L’indiscrezione

Infatti sono già alcune settimane che gli utenti del social più utilizzato degli ultimi anni, Instagram, stanno notando dei piccoli indizi che fanno pensare a un possibile riavvicinamento tra i due. Nell’ultimo periodo Eleonora, infatti, sta trascorrendo moltissimo tempo a Napoli, città in cui vive l’ex fidanzato e non è finita qui… I due infatti hanno pubblicato diverse foto in cui appaiono nello stesso luogo se pur non insieme. Tutto questo è sembrato molto strano ai fan della coppia che ci hanno fatto notare come negli ultimi giorni i due stessero trascorrendo entrambi del tempo in mare, su un imbarcazione nei pressi dei Faraglioni Di Capri. La ragazza qualche giorno fa asserito sul suo profilo ufficiale Instagram di non essere fidanzata, ma è possibile che due abbiamo semplicemente deciso di vivere questo momento in serenità e lontano dagli occhi indiscreti dei fan.

Come potete ben vedere queste sono le foto di cui vi parlavamo prima…

Come vedete i due sembrano essere proprio sulla stessa barca, ma ovviamente non possiamo averne la certezza assoluta. Non ci resta quindi che aspettare per una eventuale conferma o smentita da parte dei diretti interessati!