Uomini e Donne, è finalmente arrivata la prima foto di coppia per due ex protagonisti del programma: adesso è proprio ufficiale.

Sono stati i protagonisti indiscussi della seconda parte della recentissima edizione di Uomini e Donne. Perché? Semplice: seppure con un forte interesse reciproco, nessuno dei due aveva ancora le idee chiare sull’altro. Il cavaliere del parterre, infatti, aveva dichiarato, più volte, di non riuscire a legarsi a nessun’altra donna da anni. E che questo, ovviamente, dipendeva solamente da lui. La bellissima dama, dal canto suo, era sì interessata a lui, ma era ancora intenzionata a conoscerlo all’interno dello studio televisivo. Fino a quando, dopo l’abbandono improvviso del programma di lui, anche la donna ha deciso di lasciare il dating show di Canale 5. Certo, sin dal primo momento, la dama era consapevole che la loro uscita non significava nulla in termini di amore, eppure lo ha voluto fare ugualmente. E, a quanto pare, ha fatto più che bene. Pochissime ore fa, sul canale social ufficiale della donna, infatti, sono arrivate le prima foto di coppia. A quanto pare, quindi, la conoscenza tra di loro sta procedendo alla grande. E ne siamo davvero contenti. Ma voi siete curiosi di sapere di chi parliamo?

Uomini e Donne, arriva la prima foto di coppia per loro: finalmente!

A distanza di qualche settimana dal loro abbandono a Uomini e Donne, sembrerebbe che Veronica Ursida e Giovanni Longobardi siano una vera e propria coppia. A testimoniarlo, come dicevamo precedentemente, sono le prime foto di coppia che, sul suo canale social ufficiale, la bellissima romana ha condiviso con i suoi sostenitori. Dapprima protagonisti di una piacevolissima cena in compagnia di Aurora, altra dama di Uomini e Donne, ed, in seguito, di una fantastica giornata a mare, sembrerebbe che tra i due la conoscenza stia procedendo davvero alla grande.

Non sappiamo molto su di loro, c’è da ammetterlo. Eppure, stando da come si può chiaramente vedere dalle immagini postate su Instagram, sembrerebbe che i due siano davvero felici. Tantissimi auguri!