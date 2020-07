Il vestito di Alessandra Amoroso si strappa la foto su Instagram diventa virale.

“Ho voglia di ballare in spiaggia”. Così canta Alessandra Amoroso nella sua nuova hit, ma nessuno pensava che l’energia di tornare a godersi l’estate potesse portare a questo risultato. Quale? Quello di un vestito strappato che ha quasi lasciato in desabillè la cantante di Karaoke su Instagram! Una foto semplice, ma che i fan di Alessandra Amoroso hanno apprezzato tantissimo e in modo molto esplicito!

Alessandra Amoroso, Instagram : “Sa strazzatu”

Karaoke, la canzone di Alessandra Amoroso e Boomdabash è un vero e proprio tormentone dell’estate. E così lo sarà anche la foto su Instagram della cantante che la mostra con la schiena nuda, il vestito strappato, accovacciata per terra con la scritta “…sa strazzatu lu vestitu…!” ossia, si è strappato il vestito. E infatti così è. La foto di Alessandra Amoroso con il vestito strappato su Instagram ha fatto impazzire i fan che hanno commentato la foto con moltissimi complimenti, apprezzamenti e una camionata di like.

Karaoke, la canzone di alessandra e i boomdabash

Come sempre del resto. Gli scatti della Amoroso fanno molto scalpore. Soprattutto ora che è in vetta alle classifiche radiofoniche con la sua hit. Inoltre, grazie a questo scatto, vediamo alcuni dei tatuaggi di Alessandra che, oggettivamente, la rendono ancora più bella e particolare.

I cambiamenti di Alessandra e la sua umiltà

Ne è passato di tempo da quando la Amoroso era una semplice allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Da timida e introversa e vera e propria mattatrice dei concerti oggi Alessandra è una delle voci più belle e apprezzate del panorama musicale italiano. Una cosa però è certa. La Amoroso ha mantenuto sempre una grande umiltà e soprattutto una grande emotività. Le sue lacrime ormai sono un must have quando si trova in situazioni particolarmente emozionanti.

E forse proprio per questo la cantante di Karaoke è ancora più umana e la sentiamo molto vicina a noi. Come se fosse una straordinaria vicina di casa famosa!