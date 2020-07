Alex Zanardi, nuovo intervento chirurgico: ricostruito il volto e il cranio

Sabato pomeriggio, Alex Zanardi avrebbe subito un nuovo intervento chirurgico: in quest’occasione gli sarebbe stato ricostruito il volto e il cranio.

A distanza di quasi un mese dal grave incidente stradale durante il quale Alex Zanardi è rimasto gravemente ferito, il campione paraolimpico ha subito un nuovo intervento chirurgico. Dopo quella effettuata appena giunto in ospedale il 19 Giugno scorso e quella di qualche settimana fa al cervello, sembrerebbe che, sabato 4 Luglio, il buon Zanardi ne abbia subito un altro. E questo, a quanto pare, è stato completamente diverso dagli altri. L’operazione, infatti, è durata ben cinque ore. Ed è consistita in una ricostruzione cranio-facciale. Ovvero, ad una vera e propria ricostruzione del volto e del cranio. L’intervento chirurgico, fortunatamente, è andato bene. Anche se, al suo termine, il campione è stato nuovamente trasportato in terapia intensiva. Ed, ovviamente, la sua prognosi continua a restare ancora riservata.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Alex Zanardi, sabato 4 Luglio, abbia subito un nuovo intervento chirurgico. A distanza di quasi un mese dal grave incidente durante la tappa della gara a staffetta “Obbiettivo 3” sulla strada provinciale tra tra Pienza e San Quirico, sembrerebbe che il campione paraolimpico sia stato nuovamente trasportato in sala operatoria. E questa volta, come dicevamo precedentemente, l’operazione è consistita in ben altro. Non più al cervello, come qualche settimana fa, bensì al volto e al cranio. Ebbene si. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe al buon Zanardi sia stata fatta una ricostruzione cranio facciale. Guidato dal primario della chirurgia maxillo-facciale, Paolo Gennaro, l’intervento chirurgico è durato bene cinque ore. Al termine del quale, come dicevamo precedentemente, il mito della handbike è stato nuovamente trasportato in terapia intensiva. Così come le altre operazioni precedenti, anche questa di pochissimi giorni fa, fortunatamente, è andata a buon fine. Anche se, com’è giusto che sia, c’è bisogno di tempo per iniziare a trarre i primi risultati.

