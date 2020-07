Arisa in costume incanta i social network: arriva una pioggia di like e commenti positivi per la cantante che si è mostrata senza filtri

Arisa è certamente una delle artiste più amate e apprezzate nel panorama musicale italiano. Nel corso degli anni la cantante ha vinto premi, venduto migliai di dischi, salita in vetta a tutte le classifiche musicali e spesso e volentieri è stata al centro di numerosissime polemiche, circa il suo aspetto. Quante volte l’abbiamo sentita cantare e ci siamo emozionati, oppure ci siamo rivisti in quelle bellissime poesie che sono le sue canzoni. Arisa si è sempre distinta per solarità, bravura e simpatia, ma anche per stile! Quante volte l’abbiamo vista cambiare look e soprattutto taglio di capelli. Già perché sono soprattutto le sue capigliature a fare il giro del web, scaturendo like e commenti di tutti i tipi. Quante sono le donne che guardando lei ha hanno deciso di rasarsi i capelli e assumere quell’aria sbarazzina e anche chic. Ma non sono solamente i suoi capelli a far parlare tantissimo, anche il suo fisico pieno e molto femminile è spesso sulla bocca di tutti.

Arisa in costume incanta i social senza filtri: Instagram la ricopre di like

Il fisico di Arisa è spesso sulla bocca di tutti, ci sono gli haters che come la parola stessa suggerisce, non sono molto cordiali nei confronti della donna. Poi ci sono i fan, quelli di sempre, che invece non riescono a non farle i complimenti. Proprio sulla fotografia pubblicata nelle scorse ore Instagram si è scatenato dedicandole migliaia di like e commenti super positivi. Nella fotografia la donna è riuscita a farsi conoscere per la sua semplicità. E’ apparsa senza filtri e in costume da bagno, il fisico pieno e formoso che certamente non passa inosservato. I fan la apprezzano proprio per questo fisico molto naturale, lontano da quei modelli perfetti e quasi marmorei che spesso vediamo sui social network. I fan sotto la foto si sprecano e i commenti sono proprio positivi e riferiti alla sua bellezza senza filtri e senza inganni!

Che dire una donna davvero bellissima, che nel corso degli anni si è fatta conoscere per bellezza, simpatia e bravura. Il nostro augurio è che ci siano più Arisa in grado di proporre messaggi di Body Positive come ha fatto lei oggi sul suo account ufficiale Instagram.