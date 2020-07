Asia Argento, forte confessione durante un’intervista molto intima: “Devo ringraziare Barbara D’Urso e i suoi programmi”, le parole che non ti aspetteresti

Lo sappiamo bene tutti quanti che Asia Argento è tra i personaggi più in vista e chiacchierati del nostro Showbiz. In molte occasioni l’artista è stata al centro del gossip per le vicende personali e lavorative che l’hanno vista coinvolta negli ultimi anni. La figlia del noto regista Dario Argento è stata spesso infatti al centro del gossip a causa delle sue ex relazioni e soprattutto a causa di alcune controversie legali che l’hanno particolarmente toccata. Dopo queste complicanze la sua vita ha assunto una piega del tutto inaspettata e spesso si è trovata a dover affrontare delle sfide molto più grandi di lei. C’è da dire inoltre che dopo questi scandali che l’hanno vista protagonista, molti programmi le hanno chiuso la porta in faccia e spesso si è pensato che la sua carriera fosse finita. Ma una persona in particolare le è stata molto vicina, vediamo…

Asia Argento, forte confessione: “Devo ringraziare Barbara e i suoi programmi”

In questo periodo così buio per lei, la Argento ha potuto contare sull’aiuto di una grande professionista, oltre che amica ormai da diversi anni. Stiamo parlando di Barbara D’Urso. La Argento e la D’Urso sono spesso insieme e quest’ultima ha deciso di invitare l’amica in più e più occasioni nella sua trasmissione per parlare di quello che le stava accadendo. E proprio per tutto questo supporto ricevuto la Argento ha voluto dedicare delle bellissime prole alla conduttrice. In un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’ ha voluto innanzitutto criticare ancora una volta ‘X- Factor‘, per averla esclusa dal programma quando fu investita dalle presunte accuse di molestie perpetrate da Jimmy Bennet, dicendo: “In un mondo di maiali viene cacciata una donna perché un quasi diciottenne dichiara che l’ho stuprato. Anche meccanicamente è una barzelletta. Lì ho pensato, non lavoro più. In quel periodo ho pensato di vendere casa sul quale pago il mutuo. Poi devo ringraziare Barbara e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti era finita. Sono stata costretta a metterci la faccia.”

Insomma è stato un periodo davvero difficile per la Argento che ha deciso di ringraziare di cuore Barbara D’Urso per averla accolta nei suoi programmi, facendo in modo che non andasse in rovina. Insomma è proprio vero quel che si dice, gli amici veri si vedono al momento del bisogno!