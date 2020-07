Terminata la sua esperienza al GF Vip, Barbara Alberti ha raccontato solo adesso di un particolare episodio accadutole prima di entrare in casa.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, Barbara Alberti. Entrata nella casa di Cinecittà ad inizio Gennaio scorso, la scrittrice, dopo alcuni mesi, ha deciso di abbandonare il gioco. Seppure il suo percorso sia durato pochi mesi, l’Alberti ha lasciato un vero e proprio segno in tutti suoi compagni di viaggio. Da Clizia Incorvaia a Rita Rusic, ciascun concorrente del reality ha sentito la mancanza della famosa scrittrice. Tuttavia, a distanza di pochissimi mesi dalla fine del famoso reality e, quindi, del suo percorso televisivo, la Alberti ha deciso di raccontare soltanto adesso di un particolare episodio di cui è stata protagonista poco tempo prima di partecipare al seguitissimo ed apprezzatissimo reality di Canale 5. In una sua recentissima intervista per il Corriere, la scrittrice ha raccontato di essere entrata nella casa di Cinecittà imbottita di Lexotan. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Barbara Alberti dopo il Gf Vip: l’ha confessato solo adesso

In una sua recentissima intervista per il Corriere, Barbara Alberti ha raccontato di un inedito retroscena accadutole prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Non sappiamo esattamente quando le sia successo. Tuttavia, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, appena entrata nelle quattro mura di Cinecittà, la scrittrice si sia imbottita di Lexotan. ‘Reduce da un’aggressione, ero sotto shock’, queste le parole che Barbara Alberti ha utilizzato per descrivere la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Non sappiamo, ovviamente, cosa le sia successo nel minimo dettaglio e né tantomeno quando le sia successo, fatto sta che Barbara Alberti è rimasta davvero traumatizzata. ‘In una notte ho dimenticato tutto’, ha specifico la scrittrice. Da come si può chiaramente intuire, quindi, il percorso all’interno della casa di Cinecittà è stato davvero utile, no?

Vi ricordate le dure parole contro Elia e Marini

Ha un carattere molto forte, Barbara Alberti. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, la famosa scrittrice non ha mai perso occasione di poter dire la sua opinione. È accaduto anche quando, terminato il reality di Canale 5 e, quindi, la sua permanenza all’interno della casa, l’Alberti ha commentato le sue due x compagno di viaggio: Antonella Elia e Valeria Marini. Tra le due donne della televisione italiana, lo sappiamo, sono volate parole davvero grosse. È proprio per questo motivo che la simpaticissima Alberti ha detto: ‘Sarebbe stato faticoso convivere con loro’.