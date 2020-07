Belen Rodriguez ha pubblicato poco fa su Instagram un meraviglioso post: il messaggio che ha scritto come didascalia è del tutto inaspettato. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip italiano: negli ultimi tempi la notizia della nuova separazione da Stefano De Martino ha lasciato tutti senza parole. Non si conoscono i motivi di tale decisione ma Belen parlò ai suoi fan raccontando di essere in un periodo difficile ed un po’ triste. Non era solo il lavoro ad aver allontanato Stefano dalla famiglia a Milano: cosa è successo tra i due? Sul web circolano tante voci di tradimenti e ‘nuovi amori‘. La verità non è ancora salita a galla ma un post di Belen su Instagram pubblicato negli ultimi minuti è stato del tutto inaspettato. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez, tanto trambusto e poi… il messaggio su Instagram che nessuno si aspettava

Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social e gli indizi che dà su Instagram sembrano esser sempre molto chiari. Nonostante la rottura con Stefano e le voci che circolano sul web riguardo tradimenti e nuove fiamme, pare che l’argentina stia super bene anche senza il papà del piccolo Santiago. In un video pubblicato circa un mese fa raccontava di trovarsi in un periodo particolare della sua vita e non estremamente felice: le cose sembrano esser cambiate perchè pochi minuti fa l’argentina ha pubblicato un meraviglioso scatto con una didascalia inaspettata!

Il messaggio che nessuno si aspettava è quel ‘felice‘ scritto nella didascalia! In molti pensavano che la showgirl stesse soffrendo per la lontananza di Stefano De Martino ma così non è a quanto pare: tantissimi i commenti degli utenti, felici di vederla serena. “Se ti senti felice sono contenta, te lo meriti perché sei una bella persona” scriva una fan. “Belen sorridi”, “Torna a splendere,ti sta bene quando ridi” sono altri pensieri dei fan. Uno addirittura le dice di mostrare le debolezze senza avere vergogna: alcuni credono che la verità sia tutt’altra. Belen è davvero felice come dice di essere? I suoi follower hanno qualche dubbio…