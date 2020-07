Belen Rodriguez, come ha scoperto del tradimento di Stefano De Martino

Belen Rodriguez, come ha scoperto del presunto tradimento da parte di Stefano De Martino? Un particolare che non le è sfuggito…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al capolinea. Di nuovo. Proprio così, le voci erano fondate – almeno in parte – e sono state confermate da entrambi. Belen ha raccontato, con un lungo sfogo su Instagram, della rottura. “Non me l’aspettavo”, queste le parole usate dalla showgirl argentina. Una vicenda triste, dobbiamo ammetterlo, anche perché i fan della coppia si erano ormai abituati a vederli insieme, felici e contenti. Ma qualcosa, come si racconta nelle ultime ore, non stava andando per il verso giusto. Il portale ‘Dagospia’ ha parlato di un tradimento da parte di Stefano De Martino. Ed è qui che, probabilmente, trovano spiegazione le parole di Belen nel video. Non si aspettava che il suo Stefano potesse tradirla, almeno non adesso che avevano trovato – almeno stando a quanto sembrava – il loro equilibrio. Ma come ha scoperto il presunto tradimento?

Belen Rodriguez, come ha scoperto il tradimento di Stefano?

“Ci sono famiglia di mezzo, con bambini”, ha spiegato Stefano in un video su Instagram in cui smentisce la notizia secondo cui avrebbe tradito Belen con Alessia Marcuzzi. Il portale ‘Dagospia’, tuttavia, ci fornisce una notizia molto dettagliata sulla modalità con cui Belen avrebbe scoperto il tradimento. Stefano avrebbe collegato lo smartphone con l’Ipad e la showgirl avrebbe sbirciato da lì. Ecco che, così, sarebbe venuto tutto a galla.

Come se la passano?

Stefano è ancora impegnato con le riprese di Made in Sud, se la ride con i suoi compagni d’avventura sul set. E Belen? E’ appena stata ad una festa di un noto imprenditore a Napoli. Ha incontrato suo fratello su uno yatch nel porto della città partenopea e poi è subito ripartita. Nelle ultime ore, non si sono affatto fermati gli aggiornamenti via social dell’uno e dell’altra. Continuano la loro vita, senza parlare troppo di quanto accaduto. Proprio questa mattina, Belen ha scritto: “Felice. E voi?”, in un post su Instagram. Insomma, la felicità è un sentimento abbastanza ‘complesso’ e profondo.

Intanto, la showgirl dice di esserlo. Nonostante tutto. Nonostante Stefano, il presunto tradimento e le notizie che si susseguono ogni giorno, a ritmi frenetici.