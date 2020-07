Stando a quanto si apprende da questa clamorosa e splendida indiscrezione, sembrerebbe che per Benedetta Parodi ci sia un nuovo programma in arrivo.

Sin dalla sua prima apparizione televisiva al timone di ‘Cotto e Mangiato’ su Italia Uno, Benedetta Parodi ha letteralmente conquistato tutti. È proprio per questo motivo che, dopo la conduzione di tanti altri programmi televisivi e, soprattutto, di successo, la bellissima moglie di Fabio Caressa è sempre molto richiesta sul piccolo schermo. Ecco. È proprio in merito che abbiamo una bellissima notizia da darvi. Stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe che la Parodi sia prontissima a ritornare nelle case di tutti gli italiani con un nuovo programma. Certo, questo non significa affatto che abbandonarà ‘Bake Off Italia: dolci in forno’, piuttosto la rivedremo in una nuova avventura televisiva. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Benedetta Parodi, nuovo programma: la clamorosa indiscrezione

Dopo ‘Cotto e Mangiato’ su Italia Uno, ‘I menù di Benedetta’ su La 7 e ‘Bake Off Italia: dolci in forno’, sembrerebbe che Benedetta Parodi sia pronta a ritornare nelle case di tutti gli italiani con un nuovo programma televisivo. Ebbene si. Come dicevamo precedentemente, questo non significa affatto che la conduttrice sia pronta ad abbandonare il talent di aspiranti pasticcieri, piuttosto che accosterà a questo impegno anche quello sul La7. Perché, stando a quanto si appende da Dagospia, è proprio su questo canale che verrà mandato in onda la sua nuova avventura. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? A quanto pare, questo dovrebbe chiamarsi ‘Senti chi mangia’. E non è altro che una vera e propria culinaria di cui Benedetta, come al solito, ne è la madrina.

‘La Parodina occuperà la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì alle 18 in punto, subito dopo Tagadà, con un programma dal titolo “Senti chi mangia”, si legge su Dagospia. ‘Di cosa si tratta? Un cooking show con concorrenti e giudici, al momento sarebbero previste trentacinque puntate. L’esperimento funzionerà?’, si continua a leggere. Insomma, noi non vediamo l’ora, voi?

Vi ricordate la polemica di qualche giorno fa?

Pochissimo tempo, Benedetta Parodi, com’è solito suo fare, ha pubblicato uno scatto su Instagram davvero incredibile, ma che, in un batter baleno, ha suscitato una vera e polemica. Oltre che a racconti inerenti alla sua vita privata e familiare, la conduttrice televisiva è solita condividere anche foto dei suoi piatti cucinati. Ecco. È proprio uno di questo che, come raccontato in un nostro recente articolo, non è assolutamente passato inosservato. Anche voi sapevate questa cosa?