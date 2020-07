Come Sorelle: trama, cast e anticipazioni della nuova fiction turca, in onda a partire da mercoledì 8 luglio su Canale 5.

Le serie tv turche sembrano avere sempre più successo in Italia. Dopo Cherry Season e Bitter Sweet, attualmente è in onda Daydreamer, con protagonista l’amatissimo Can Yaman. Ma un’altra novità, direttamente dalla Turchia, sta per approdare sui nostri piccoli schermi. E, stavolta, non di pomeriggio ma in prima serata! Si chiama Come sorelle ( il titolo nella traduzione italiana) e andrà in onda su Canale 5, in prima visione assoluta, a partire da mercoledì 8 luglio. I promo sono già in tv da qualche giorno e l’attesa cresce sempre di più. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla serie che sta per iniziare? Allora siete nel posto giusto!

Come Sorelle, trama, cast e curiosità sulla nuova serie tv turca in onda su Canale 5 dall’8 luglio

Amanti delle serie tv turche, buone notizie per voi! Dopo i grandi ascolti di Daydreamer, la nuova serie con Can Yaman in onda tutti i giorni alle ore 14.45, Canale 5 si affida ad un nuovo prodotto made in Turchia. In questo caso, però, occuperà la fascia della prima serata. A partire da mercoledì 8 luglio, infatti, andrà in onda Come sorelle ( Sisterhood nel titolo inernazionale), la nuova serie tv che farà compagnia al pubblico per tutta l’estate. La serie è composta da 8 episodi, l’ultimo dei quali dovrebbe essere trasmesso il 27 agosto. Ma qual è la trama di questa nuova e avvincente fiction? Ebbene, come suggerisce il titolo, la storia ruota intorno a tre ragazze, che, ignare di essere sorelle, vivono le loro vite senza conoscere l’esistenza delle altre. A scoprire la verità è Ipek Gecer (Sevda Erginci), che troverà per caso una lettera in cui scoprirà di avere due sorelle: la dottoressa Deren Kutlu (Melis Sezen) e la cantante Cilem Akan (Elifcan Ongurlar). Ipek decide così di invitarle al suo matrimonio, che sta per essere celebrato. Le ragazze accettano, ma proprio dopo la cerimonia accadrà un tragico imprevisto che legherà le loro vite per sempre. Quale segreto nasconderanno?

Insomma, le anticipazioni sono davvero succulente e i promo della prima puntata non fanno altro che alimentare la curiosità. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutti gli intrighi di Come sorelle. Appuntamento a mercoledì sera su Canale 5. Voi lo seguirete?