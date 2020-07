La morte di Ennio Morricone cambia anche la programmazione televisiva: ecco l’omaggio di Rai e Mediaset al musicista e compositore

Morricone è morto all’età di 91 anni. È stato il più grande musicista e compositore italiano. Ha scritto musiche per film e serie tv, ha contribuito a formare il sound degli anni sessanta e soprattutto del western all’italiana. Ha vinto l’Oscar alla carriera nel 2007 e nel 2016 per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, per il quale si è aggiudicato anche il Golden Globe. Musicista senza tempo, personalità dotata di classe e stile, uomo di altri tempi. Nel necrologio, scritto prima di morire, ha dedicato le ultime righe alla moglie, scrivendo: “Per ultima Maria (ma non ultima). A lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio”.

Ennio Morricone, come cambia la programmazione

Rai e Mediaset hanno deciso di omaggiare il Maestro Morricone con un cambio di programmazione. La rete pubblica, in mattinata, ha pubblicato una nota di cordoglio sul proprio sito: “La morte di Ennio Morricone lascia un senso incolmabile di vuoto e una profonda tristezza in tutti noi. […] Mancheranno la sua personalità artistica raffinata e intelligente e il suo tocco geniale, che è stata l’anima inconfondibile e indimenticabile di tante produzioni”. La Rai, inoltre, ha messo in rotazione un bumper celebrativo che apre e chiude il segmento pubblicitario: si tratta di una foto del Maestro Ennio Morricone mentre dirige la sua Orchestra e un messaggio “La sua musica vivrà per sempre. Grazie Ennio”. Riguardo al cambio di programmazione, invece, la Rai ha già mandato in onda il film Per un pugno di dollari al posto delle repliche di Don Matteo e alle 15.25 su Rai 3 sarà trasmesso Il Mio Nome è Nessuno di Tonino Valeri. Su Rai Radio1 ci saranno spazi e ricordi in tutti i programmi della giornata, da Radio1 Music Club alla trasmissione In viva voce, sino a La Radio in comune. Questa sera, invece, la serata di premiazione della 74° edizione dei Nastri d’Argento in onda su Rai Movie dal Museo MAXXI a Roma sarà dedicata al Maestro.

Riguardo a Mediaset, la rete del Biscione trasmetterà in prima serata su Canale 5 la pellicola “Baaria“, scritto e diretto da Giuseppe Tornatore. Il film ha ottenuto 14 candidature ai David di Donatello 2010, conquistando il David giovani e il premio per la colonna sonora, l’ottavo David di Donatello per il miglior musicista vinto da Ennio Morricone. È stato premiato ai Nastri d’argento 2010 con il Nastro dell’anno, come film che rappresenta nella sua eccezionalità il “caso” artistico e produttivo dell’annata.