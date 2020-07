Ennio Morricone è morto a 92 anni: le canzoni e colonne sonore più belle

Ennio Morricone è morto a 92 anni nella sua casa di Roma. Le sue canzoni e colonne sonore più belle.

È di pochi istanti fa la notizia che Ennio Morricone, famoso compositore, musicista e direttore d’orchestra è scomparso a Roma nella sua abitazione. La notizia è stata diramata alcuni istanti fa e l’uomo, a 92 anni, lascia così un grande vuoto nel mondo della musica mondiale. Le sue colonne sonore hanno infatti segnato la storia della cinematografia e alcuni brani rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria. Ecco allora quali sono le colonne sonore e le canzoni più belle e famose di Ennio Morricone per ricordarlo dopo la sua morte con la musica, che è stata la sua compagna di vita.

Come è morto?

Secondo quanto riporta l’Ansa, il grande compositore si è spento nella sua casa, all’alba del 6 luglio e, ad annunciarlo è stata la famiglia tramite il legale Giorgio Assumma. Il maestro era lucido, qualche giorno fa si era rotto il femore, ma accanto a lui, fino all’ultimo respiro la moglie Maria, i figli e i nipoti. I funerali di Ennio Morricone si terranno in forma privata in modo molto umile come del resto era lui.

La carriera di Morricone

Ennio Morricone, classe 1928, ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia e si è diplomato in uno strumento particolare. La tromba. Nella sua carriera, da quel momento in poi, troviamo moltissimi generi musicali e opere realizzate sia per il mondo del cinema, che per le serie tv e di musica contemporanea. Non possiamo infatti dimenticarci che contribuì a realizzare anche canzoni famosissime come Sapore di Sale o Se Telefonando.

Il best of di ennio morricone

Le colonne sonore dei film più famose di Ennio Morricone

Ciò che lo ha reso veramente famoso e che ha trasformato Ennio Morricone in una star della musica internazionale sono stati i brani composti soprattutto per i film western italiani. Ha infatti collaborato con Sergio Leone, per esempio e ha realizzato le colonne sonore di film come Il Grande Silenzio, Il mio nome è Nessuno, La resa dei conti…

Per quanto riguarda poi il cinema di Hollywood, Morricone è diventato famosissimo anche per aver composto musiche cruciali per registi come Brian de Palma, Oliver Stone e Quentin Tarantino. Non possiamo dimenticare ad esempio le musiche per:

Gli Intoccabili

The Hateful Eight

C’era una volta in America

