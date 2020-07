Ennio Morricone morto a 91 anni: le frasi più toccanti del maestro

Ennio Morricone è morto all’età di 91 anni: in questo articolo riportiamo tutte le frasi più toccanti del musicista e compositore

Ennio Morricone si è spento all’età di 91 anni in una clinica romana in cui era stato ricoverato in seguito ad una caduta con conseguente rottura del femore. È stato uno dei più importanti musicisti e compositori. Ha scritto le musiche per più di 500 film e serie TV, oltre che opere di musica contemporanea. Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. Ha contribuito a formare il sound degli anni sessanta italiani, confezionando brani come Sapore di sale, Il mondo, Se telefonando e i successi di Edoardo Vianello. È divenuto famoso, inoltre, per le musiche prodotte per il genere del western all’italiana, che lo hanno portato a collaborare con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci. Nel 2007 ha ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera dopo essere stato nominato per 5 volte senza aver mai ricevuto il premio. Il 28 febbraio 2016 ha ottenuto il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, per la quale si è aggiudicato anche il Golden Globe. Morricone ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera ed ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi.

Ennio Morricone, le frasi più toccanti

Una carriera straordinaria quella di Ennio Morricone, condita da musiche e parole. Il maestro, infatti, non era solo un grandissimo compositore, ma, a suo modo, anche un eccelso aforista. Di seguito vi riportiamo le frasi più toccanti di Morricone:

“Quando scrivo nessuno mi può aiutare, perché chi scrive ha qualcosa di personale da dire”.

“La musica esige che prima si guardi dentro se stessi, poi che si esprima quanto elaborato nella partitura e nell’esecuzione”.

“La musica mi ha salvato da fame e guerra. Ma l’arte è puro talento, la sofferenza non c’entra”

“Ho sposato una siciliana, il che mi ha permesso di conoscere da vicino la sicilianità. Ma grazie all’arte di Tornatore ho avuto la conferma delle mie sensazioni su questa terra che è bella anche per le sue contraddizioni oltre che per la sua umanità”

“Posso avere anche centomila persone, alle spalle: non me ne accorgo. Sono troppo concentrato, sono solo. Solo fino agli applausi conclusivi. Allora tutto si scioglie. Il miracolo s’è ripetuto un’altra volta. E posso passare anch’io dalla parte del pubblico”

“La musica poi è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno: esiste solo se viene eseguita, prende corpo nella mente di chi ascolta. Non è come la poesia, che non necessita di interpretazione perché le parole hanno un loro significato”

“Quello siciliano è un popolo eletto nei migliori casi e nei peggiori. E credo che a prevalere sia certamente il suo lato positivo”

Morricone, prima di morire, ha scritto un necrologio, intitolato “Ennio Morricone sono morto”, con il quale si è congedato per sempre dal mondo. Nella parte finale vi è un saluto commovente alla moglie: “Per ultima Maria (ma non ultima). A lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio”.