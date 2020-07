L’ex famosa tronista di Uomini e Donne è in dolce attesa: ecco la clamorosa indiscrezione di Uominiedonneclassicoeover!

Il 2 dicembre 2019 sceglieva Daniele: dopo un percorso non troppo lungo, la romana annunciò in studio la volontà di interrompere il trono per conoscere lontano dalle telecamere il giovane che l’aveva stregata. Il pubblico si emozionò molto e la coppia è diventata una delle più amate nell’ultima stagione. Giulia e Daniele a febbraio si sono lasciati: l’ex tronista pubblicò un Instagram story con una frase che parlava chiaro! A distanza di mesi è giunta una notizia davvero clamorosa che riguarda la romana! Ecco cosa gira sul web sul suo conto.

Uomini e Donne, l’ex tronista diventa mamma? La clamorosa indiscrezione

E’ stata una delle protagoniste del Trono Classico nella travagliata stagione che si è conclusa da poco: Giulia Quattrociocche ha iniziato il suo percorso con Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Sara Tozzi al fianco. La romana si invaghì subito del bel Daniele e per questo motivo dopo poco decise di abbandonare il programma insieme a lui. Amore a prima vista si può dire dato che una volta usciti sono andati a vivere insieme. Qualcosa non è andato per il verso giusto perchè dopo pochi mesi la loro storia era giunta al capolinea. La coppia di Uomini e Donne così si è separata a febbraio e nelle ultime ore è rimbalzato il nome dell’ex tronista sul web per una clamorosa indiscrezione! Pare che Giulia sia il dolce attesa: la notizia è stata data dalla pagina ‘Uominiedonneclassicoeover‘. “Vi ricordate Giulia Quattrociocche? Lei convive con un uomo da tempo ed è incinta!” si legge nelle Ig story della pagina social. Anche Amedeo Venza conferma la notizia scrivendo nelle sue stories: “Giulia Quattrociocche si lascia con Daniele pochi mesi fa. Lei si fidanza con un altro ed ora aspetta un bambino…tutto molto strano, comunque auguri e figli maschi!”.