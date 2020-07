Giordano Mazzocchi ritrova l’amore con Viktorija Mihajlovic? Lei svela tutto all’influencer Deianira Marzano, ecco come stanno le cose tra i due.

Sta impazzando in queste ore sul web l’indiscrezione secondo cui l’ex corteggiatore Giordano Mazzocchi avrebbe una storia con Viktorija Mihajlovic, primogenita dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic e dell’ex soubrette Arianna Rapaccioni. Bionda, occhi chiari e fisico da urlo, Viktorija somiglia molto a sua mamma ed è davvero bellissima. Il pubblico l’ha conosciuta in particolare per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, in coppia con la sorella Virginia, ma la segue molto anche sul suo profilo Instagram, che conta oltre 100mila followers. Nelle ultime ore Viktorija ha pubblicato delle stories uguali a quelle di Giordano Mazzocchi, ex amatissimo protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island. La storia del maestro di sci con l’ex tronista Nilufar Addati ha appassionato milioni di persone, e la cosa più particolare è che i due, nonostante si siano lasciati da un po’, sono in ottimi rapporti. Giordano e Viktorija stanno davvero insieme? Lei ha svelato tutto all’influencer Deianira Marzano, facendo chiarezza: ecco tutti i dettagli della vicenda.

Giordano ritrova l’amore accanto a Viktorija Mihajlovic? Ecco le parole di lei che fanno chiarezza

Giordano Mazzocchi ha ritrovato l’amore accanto a Viktorija Mihajlovic? Questa è certamente la domanda del giorno. I due ieri sera hanno pubblicato delle storie Instagram che sembrano proprio collocarli insieme. Sia Giordano che Viktorija, infatti, hanno condiviso dei video in cui sono su un monopattino elettrico in giro per Roma. Nelle storie di Viktorija, tra l’altro, si intravede un polso maschile con tanto di orologio, che secondo i più attenti sarebbe proprio quello del Mazzocchi. Lui, dal canto suo, ha scelto come sottofondo dei suoi video la canzone ‘Sei bella come Roma’, facendo pensare a una dedica.

Insomma, le voci su un presunto flirt tra i due si sono rincorse per diverse ore. Ne ha parlato nelle sue storie anche Deianira Marzano, nota influencer napoletana sempre molto informata sulle vicende del gossip nostrano. Proprio a lei Viktorija ha deciso di mandare un messaggio in privato, smentendo del tutto la liaison con Giordano.

Come si legge nel messaggio, la giovane Mihajlovic ha deciso di scrivere a Deianira sottolineando di essere single e felice. Cosa ne pensate delle sue parole?