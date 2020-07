Sapete quanto guadagna Giulia De Lellis per ogni post che pubblica su Instagram? Le cifre sono da capogiro.

Giulia De Lellis diventa sempre più famosa: l’abbiamo conosciuta nello studio di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Dopo un lungo percorso di conoscenza con Andrea Damante, l’ex tronista scelse proprio lei. La coppia ha fatto sognare migliaia di fan e lo fa ancora oggi: dopo un periodo di rottura dovuto al tradimento del Dama, sono tornati insieme facendo letteralmente impazzire tutti i loro fan che li seguono da quando sono ‘nati’ nel programma. Oggi Giulia è una delle influencer più famose d’Italia: è uscita negli store di Tezenis la sua collezione di bikini. La De Lellis sta davvero spopolando con i suoi costumi in collaborazione con Tezenis ma anche con i suoi consigli su make up e beauty routine! Sapete quanto guadagna per ogni post che pubblica sui social?

Giulia De Lellis, sapete quanto guadagna per ogni post su Instagram? Cifra da capogiro

Giulia De Lellis da Uomini e Donne è diventata una delle influencer più seguite ed amate in Italia: ha raggiunto una fama davvero incredibile. Oggi è seguita da 4,7 milioni di utenti Instagram, i suoi post contano dei numeri davvero incredibili. E’ entrata nella classifica della Instagram Rich List 2020 all’interno della quale ci sono le cifre che guadagnano gli influencer italiani: Giulia è posizionata ‘solo’ al 14esimo posto e per ogni post che pubblica su Instagram guadagna 14.100 dollari (circa 12.500 euro). La cifra fa riferimento al valore potenziale medio perchè ogni accordo commerciale poi può variare. Sapete chi c’è al primo posto? Facile da immaginare…Chiara Ferragni! L’imprenditrice digitale, famosissima in tutto il mondo, guadagna circa 53.000 euro a post, il marito Fedez invece circa 27.600 euro! Nella lista poi ci sono anche personaggi come Mariano Di Vario e Gianluca Vacchi.