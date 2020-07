Giulio Berruti esce allo scoperto: la verità su Maria Elena Boschi

Giulio Berruti esce allo scoperto e confessa la verità sulla relazione con Maria Elena Boschi: ecco le parole dell’attore

Nei giorni scorsi, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono stati paparazzati insieme. Lui è un attore abbastanza famoso ed ha recitato in alcune serie tv di successo come La freccia nera o Squadra Antimafia. Lei, invece, è capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati ed è stata già ministro nel governo Renzi e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni. I due sono stati ‘pizzati’ in atteggiamenti abbastanza intimi e tra i due sembrava esser nata una storia d’amore. Tra i due, il primo ad uscire allo scoperto è stato proprio l’attore, che ha rilasciato un’intervista al settimanale F e poi è stato ospite a C’è tempo per…, nuovo programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi.

Giulio Berruti, la verità su Maria Elena Boschi

Berruti ufficializza la storia d’amore con la Boschi: l’attore è stato ospite di C’è tempo per…, nuovo programma televisivo condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai Uno. Berruti ha dichiarato: “Sì, sono innamorato. Inutile negarlo, ci sono le foto…“. L’attore, però, non ha voluto dichiarare altro sulla sua vita privata: “Non dico nulla di più. Sono una persona molto riservata che vuole custodire gelosamente la propria vita privata”. Berruti aveva dichiarato più o meno le stesse cose al settimanale F: “Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali”.

Nonostante non abbia voluto approfondire il discorso sulla sua vita privata, Berruti ha ufficializzato la sua storia d’amore con il capogruppo di Italia Viva. Da parte della Boschi, invece, ancora nessuna dichiarazione, ma, conoscendo la sua privacy, difficilmente arriveranno parole da parte sua.