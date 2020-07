Made in Sud, Sal Da Vinci presenta il nuovo singolo in collaborazione con un altro noto artista: l’annuncio ufficiale arrivato poco fa sui social

Made In Sud sono ormai diversi anni che tiene banco in prima serata sui canali Rai e fa divertire gli Italiani con i suoi spettacoli comici. Il programma è stato una vera e propria rivelazione per tutti gli appassionati del genere comedy. Il programma è iniziato in sordina in seconda serata, poi il suo successo è cresciuto così tanto da spingere la Rai a proporre il programma per la prima serata. Ogni personaggio del cast ha un’attitudine e uno stile differente con cui si rapporta non solo agli altri comici, ma anche agli spettatori. Nel corso degli anni sono stati prodotti tantissimi gadget, imitazioni e anche i film che poi sono stati realizzati proprio da questi personaggi tanto amati. Dopo l’arrivo del Corona Virus ovviamente il programma ha dovuto adeguarsi alle normative imposte dal governo proprio per evitare contagi e assicurare la sicurezza di tutti i lavoratori.

Made in Sud, Sal Da Vinci presenta il nuovo singolo: l’annuncio ufficiale

Proprio a Made In Sud, tra un’esibizione e l’altra dei vari comici, da quest’edizione, c’è la possibilità di vedere anche le esibizioni delle grandi voci del mondo musicale Partenopeo. In ogni puntata infatti sul palco di Made In Sud si esibiscono le più grandi voci del nostro sud, che da sempre regalano emozioni bellissime. Ospiti delle scorse puntate sono stati Clementino, il grandissimo Enzo Avitabile, Sal Da Vinci e tanti altri. E proprio Sal Da Vinci stasera per la terza sera tornerà sul palco napoletano per presentare in diretta tv il suo nuovo bravo. Un brano scritto per lui da un altro artista napoletano amatissimo, non solo dai più giovani, ma anche da coloro che sono amanti del genere trap, rap e pop. Stiamo parlando di Vale Lambo, cantautore e autore, che ha scritto un brano proprio per Sal.

I due presenteranno la loro nuova canzone stasera e sui social poco fa hanno annunciato insieme questo grande evento. Noi ovviamente non vediamo l’ora di vedere e soprattutto di ascoltare il brano che si prospetta essere davvero forte. Il brano si intitola ‘So Pazz e te’, il che è già tutto un grande dire, beh a questo punto non ci resta che aspettare sintonizzati su Rai 2!