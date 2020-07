Chi è Maria Travia, la moglie di Ennio Morricone: un amore lungo 60 anni

La moglie di Ennio Morricone, chi è Maria Travia e la storia del loro amore durato oltre 60 anni.

Si è spento oggi, 6 luglio, a 92 anni Ennio Morricone. Una leggenda della musica e della cinematografia. Le sue note hanno accompagnato scene e interi film indimenticabili e pluri-premiati agli Oscar. Ma il suo unico amore non era la musica. Il compositore aveva un’altra anima gemella, Maria Travia, la moglie.

Chi è la moglie di Ennio Morricone?

Maria Travia è stata la compagna di Ennio Morricone per oltre 60 anni, 63 per la precisione. Il loro è stato un amore unico e speciale che ha segnato il mondo intero. La coppia ha avuto quattro figli, Marco, Giovanni, Andrea e Alessandra. I due si sono conosciuti a Roma intorno agli ani ’50. Maria era amica di una delle sorelle del compositore e quando ebbe un incidente in auto, Ennio Morricone, già infatuato della donna, le stette accanto. Poco per volta i due si innamorarono perdutamente. Si sono sposati nel 1956, ma il matrimonio non fu facile. Il compositore lavorava tantissimo, costantemente e come ha raccontato lui stesso in una intervista a Lettera 43, spesso stava giorni interi chiuso a comporre, oppure era in giro per il mondo con l’orchestra.

Ennio e la moglie maria alla première di the hateful eitght

Maria e Morricone: un sodalizio artistico e un amore senza tempo

La figura di Maria però non è stata solo quella di una donna geniale e meravigliosa che ha accompagnato il marito: la Travia è stata anche un punto di forza e una grande esperta di musica e cinematografia. Tanto che Morricone la indicò come suo mentore durante il discorso di ringraziamento agli Oscar per la miglior Colonna Sonora per The Hateful Eight. Lo stesso Tarantino sottopose la sceneggiatura ad entrambi per sapere cosa ne pensassero. Lo ha anche aiutato a comporre uno dei temi di Nuovo Cinema Paradiso e ha composto anche la canzone Dove Siamo Rimasti di Vinicio Capossela.

Insomma, la moglie di Ennio Morricone, Maria, non poteva essere banale. E infatti la donna è una grande esperta di musica, una mente sottile e raffinata che ha saputo stare accanto al marito, prendersi cura della famiglia e non smettere mai di essere se stessa. E non solo la donna dietro all’artista.