Simona Ventura, nuovo programma su Rai Due: l’indiscrezione

Simona Ventura potrebbe presto condurre un nuovo programma su Rai Due: ecco l’indiscrezione lanciata sul web nelle ultime ore

La Ventura è una delle migliori conduttrici della televisione italiana. Super Simo, com’è soprannominata, ha iniziato come valletta a Telemontecarlo ed è stata consacrata definitivamente a Mediaset. Alla metà degli anni novanta è divenuta uno dei volti di punta della nuova rete giovane di Italia Uno. All’inizio degli anni duemila, invece, torna in Rai (c’era stata all’inizio degli anni novanta) e raggiunge il successo con Quelli che il calcio e soprattutto con L’Isola dei Famosi. Nell’inverno 2004, dopo il successo della prima edizione dell’Isola, Tony Renis, direttore artistico del Festival di Sanremo, la vuole alla conduzione della manifestazione canora affiancandola ai comici Gene Gnocchi, Maurizio Crozza e Paola Cortellesi. Tra il 2010 e il 2011, dopo aver condotto Music Farm e X Factor, la Ventura ha alcune contrasti con la dirigenza Rai e passa a Sky. In Rai tornerà nuovamente nell’aprile 2019, quando conduce la nuova edizione di The Voice of Italy.

Simona Ventura, nuovo programma su Rai Due

Dopo il ritorno in pianta stabile in Rai, la Ventura potrebbe condurre presto un nuovo programma su Rai Due. Secondo il giornalista Davide Maggio, si tratterebbe di un brand content, ovvero di un programma realizzato da uno sponsor. Di recente, l’esperimento è stato provato con Carlo Cracco e con il programma Nella mia cucina. Non sappiamo ancora quale sia lo sponsor che vuole puntare sulla Ventura, né quale sarà il nome del programma condotto da Super Simo. Al momento, infatti, la notizia resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare conferma da parte della rete o dalla Ventura stessa. Ricordiamo che la conduttrice è impegnata anche con Il Collegio, come voce narrante, e con La domenica ventura.