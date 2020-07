Stefano de Martino si scatena prima di Made in Sud: il balletto senza freni

Stefano De Martino si scatena prima di Made in Sud: è spuntato un vero e proprio balletto senza freni su Instagram, il video imperdibile.

Il primo amore non si scorda mai, potremmo dire. Ebbene si. Perché, nonostante adesso Stefano De Martino sia un conduttore super affermato e, soprattutto, super amato, pochissime ore fa, è spuntato su Instagram un video in cui lo riprende in un balletto completamente senza freni. Si, avete letto proprio bene. A poche ore dall’inizio della terza diretta di Made in Sud, abbiamo visto un De Martino letteralmente scatenato. Certo, non è assolutamente la prima volta. Anche qualche ora fa, durante le prove generali della puntata di questa sera, l’ex marito di Belen Rodriguez ha mostrato ampiamente la sua gioia di vivere ridendo e divertendosi in compagnia del comico Mariano Bruno. Ma qualche ora fa, ammettiamolo, si è letteralmente superato. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Stefano De Martino, balletto scatenato prima di Made in Sud: video imperdibile

L’amicizia instauratosi con Francesco Paolantoni e Biagio Izzo è davvero speciale. Tanto che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, spesso e volentieri, Stefano De Martino trascorre del tempo con loro. Lo abbiamo visto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, durante una piacevolissima giornata in barca, il ballerino napoletano ha mostrato delle immagini davvero incredibili. Ma non è affatto finita qui. Perché, da come si può chiaramente vedere dal video riproposto sul canale social ufficiale del comico napoletano, in loro compagnia, l’ex marito di Belen Rodriguez si è dilettato in un vero e proprio balletto scatenato.

Ecco. È proprio questo il video imperdibile che, come dicevamo precedentemente, è spuntato su Instagram poche ore prima di Made in Sud. Con un sorriso smagliante, un’abbronzatura da togliere il fiato e un fascino davvero irresistibile, il bel Stefano De Martino ha conquistato davvero tutti con Francesco Paolantoni. E non siamo i soli a dirlo. In un batter baleno, il video in questione ha conquistato davvero tutti.

Questi ne sono soltanto alcuni, ma, vi assicuriamo, sono davvero tantissimi gli utenti Instagram che hanno letteralmente perso la testa per questo balletto da urlo.

La notizia del tradimento con Alessia Marcuzzi

Pochissimi giorni fa, è uscita fuori una vera e propria bomba di gossip. Seppure la notizia sia stata prontamente smentita da Stefano De Martino, secondo quanto riportato da Dagospia, sembrerebbe che l’ex ballerino di Amici abbia tradito la sua compagna con Alessia Marcuzzi. Certo, l’indiscrezione è stata immediatamente smentita. Eppure, si dice che Belen l’abbia scoperto casualmente. Stefano aveva collegato il suo telefono all’Ipad e sarebbe proprio così che la showgirl avrebbe scoperto la relazione incestuosa.