Temptation Island, chi è la tentatrice Bianca Concavo: scopriamo insieme la sua età, gli studi e la sua associazione di volontariato per animali

Temptation Island è iniziato da meno di una settimana e ovviamente si fonde la forte curiosità di conoscere più da vicino tutte e sei le coppie che quest’anno si sono recate nel villaggio dell’Is Morus Relais per iniziare il loro viaggio all’interno dei sentimenti, a quella di scoprire chi sono i tentatori e le tentatrici di quest’anno. Quella che stiamo vedendo quest’anno è la prima edizione mista in cui vedremo coppie vip e nip insieme, e sta andando in onda in un periodo storico a causa del Coronavirus. Ed è proprio a causa del Coronavirus che all’interno del villaggio sono state apportate non poche modifiche. Qualche giorno prima dell’inizio del programma Bisciglia ha voluto specificare, attraverso un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ tutte le modalità di protezione adottate. Ma adesso veniamo a noi, come vi abbiamo detto la curiosità di scoprire qualcosa in più sui tentatori e le tentatrici è tanta, motivo per cui ora vi vogliamo parlare di Bianca Concavo.

Temptation Island, Bianca Concavo: età, studi e la sua associazione

Bianca Concavo è nata Milano nel 1993 nasce nel capoluogo lombardo sotto il segno zodiacale del Leone. Nonostante sia originaria di Milano attualmente non vive più qui, per motivi innanzitutto di lavoro e poi anche di studio, la ragazza si è infatti trasferita a Paderno Dugnano. Sappiamo che la ragazza oltre ad essere molto riservata, non ha mai avuto altre esperienze televisive al di fuori di Temptation Island. Nel video di presentazione nel programma, Bianca dichiara di essere una studentessa universitaria di veterinaria, che il suo nella vita è quello di diventare assistente e di aiutare gli animali. Sappiamo che Bianca ha studiato e si è diplomata presso l’istituto Don Milani settore Turistico aziendale.

Federica Bianca Concavo non è solamente una studentessa universitaria, infatti la sua passione per la musica l’ha spinta a lavorare già da un paio di anni come ballerina in svariati locali di Ibiza. Molte volte la ragazza immortala questi momenti attraverso il suo profilo Instagram Ufficiale, inoltre è anche una dermo pigmentista e si occupa di medicina estetica. La sua enorme passione per gli animali l’ha spinta a creare un’associazione legata al mondo del volontariato per gli animali. La potete seguire sul suo account ufficiale Istagram Cliccando Qui.