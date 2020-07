X Factor 2020 riparte ufficialmente: l’annuncio è arrivato pochi minuti fa dal canale Instagram del programma!

Il tanto amato talent di Sky Uno sta per tornare: X Factor 2020 è uno degli show più amati in Italia, dal programma sono emersi tantissimi cantanti italiani famosissimi tutt’oggi come Marco Mengoni, Francesca Michelin, Michele Bravi e tanti altri! E’ andato per la prima volta in onda nel 2008 sui canali Rai: dal 2011 si è spostato su Sky raccogliendo un enorme consenso dal pubblico. Nell’ultima edizione andata in onda abbiamo visto sul podio Sofia Tornambene, chi ci salirà nel prossimo autunno? Il countdown per la messa in onda è iniziato, ma pochi minuti fa i canali social del talent hanno dato una notizia favolosa! Ecco di che si tratta.

X Factor 2020, tutto pronto: l’annuncio ufficiale è appena arrivato

X Factor 2020 è pronto a ripartire: per quest’anno i giudici scelti sono davvero pazzeschi. Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton sono i 4 giudici del talent show: per la prima volta vediamo l’ex vincitrice di Amici ed il discografico al banco dei giudici, a differenza di Manuel e Mika che hanno già partecipato nelle edizioni passate! I casting, causa Covid, si sono svolti online: un modo del tutto nuovo per ascoltare, giudicare e decidere da chi sarà composto il cast della nuova edizione di X Factor. Ormai è tutto pronto: il canale social dello show ha fatto sapere che oggi, 6 luglio, iniziano le registrazioni! “Oggi parte la nuova storia di X Factor. Iniziano le registrazioni di XF2020!” è la didascalia di uno scatto pazzesco in cui si vedono i quattro giudici!

I fan sono davvero elettrizzati: non vedono l’ora di trascorrere le serate a ritmo di musica ed effetti speciali. Migliaia i commenti arrivati non appena è stato pubblicato il post: “Giuria SPAZIALE quest’anno”, “Bomba”, “In bocca al lupo a tutti!!!!! Squadra giudici fantastica!!!” sono alcuni dei pensieri degli utenti Instagram.