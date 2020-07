Adriana Volpe, brutta notizia per lei: cosa succederà adesso?

Brutta notizia per Adriana Volpe: il suo programma, “Ogni mattina”, non sale sopra l’1% di share, cosa succederà adesso a TV8?

Dopo il passato in Rai, Adriana Volpe si è rilanciata alla corte di Mediaset, partecipando al Grande Fratello Vip. La conduttrice è stata una delle protagoniste indiscusse dell’edizione ed ha dovuto abbandonare il programma solo per problemi familiari. Il suocero, infatti, ha contratto il Coronavirus ed è morto poco dopo il suo addio al GF VIP. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia, però, è stata abbastanza formativa per la Volpe, che ha messo totalmente alle spalle la querelle con Magalli e I Fatti Vostri. La conduttrice, inoltre, ha ricevuto tantissime offerte ed alla fine ha deciso di sposare il nuovo progetto di TV8.

Adriana Volpe, brutta notizia per lei

Già da qualche settimana, la Volpe, insieme al giornalista Alessio Viola, è in onda su TV8 con il programma “Ogni mattina“. Tra gli ospiti del programma c’è stato anche Andrea Denver, ex coinquilino della Volpe che nutriva una forte ‘simpatia’ nei suoi confronti. Durante l’intervista non sono mancati momenti di imbarazzo, che sia la Volpe che Denver hanno saputo schivare da bravi professionisti. Subito dopo, però, è arrivata una brutta notizia per la conduttrice di Ogni mattina: il programma di TV8 sembra non saper andare oltre l’1% di share. Anche la puntata con ospite Denver si è fermata allo 0,9% di share con circa 79 mila spettatori. Un numero abbastanza mediocre, che sta facendo riflettere la rete.

Cosa succederà adesso ad Adriana e al suo programma? La rete deciderà di optare per un piano B e ingaggiare un colpo in extremis per risollevare le sorti della trasmissione? Solo nelle prossime settimane scopriremo quali sono i dati del programma e soprattutto quale sarà la decisione della rete.