Alessia Marcuzzi in barca, spunta un commento inaspettato: “Manco io…”, ecco cosa è apparso sui social della conduttrice.

La nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è, senza dubbio, il gossip più acceso dell’estate 2020. E, a renderlo ancora più rovente, ci ha pensato Dagospia, con la voce del presunto tradimento del napoletano: Belen avrebbe scoperto la relazione clandestina tra Stefano e Alessia Marcuzzi. E se De Martino ha provveduto a smentire immediatamente la notizia attraverso Instagram, la Marcuzzi ha deciso di ‘allontanarsi’ dai gossip, concedendosi una vacanza nella meravigliosa Costiera Amalfitana. Nei giorni scorsi, la conduttrice si è mostrata a Positano, mentre oggi Alessia è in barca a Nerano, in compagnia delle sue amiche. A ‘svelarlo’ è stata proprio lei, postando alcuni splendidi scatti nelle acque cristalline della località campana. Ma, proprio sotto il post della Marcuzzi, è apparso un commento inaspettato. “Manco io!”, si legge su Instagram. Ecco da chi è stato scritto!

Alessia Marcuzzi in barca a Nerano, spunta un commento inaspettato: “Manco io…”, è Mara Venier

È tempo di vacanze per Alessia Marcuzzi! La splendida conduttrice si sta godendo alcuni giorni nei meravigliosi paesaggi della Costiera Amalfitana. Lontana da tutti, e soprattutto dai gossip, la conduttrice non dimentica di aggiornare il suo profilo social, col quale si tiene in contatto con i suoi fan. E, proprio poco fa, Alessia ha condiviso alcuni scatti in cui si mostra prima in barca e poi in acqua, nelle splendide acque di Nerano. Date un’occhiata:

Eh si, difficile non provare invidia per lei! Ma, oltre al mare cristallino della costiera, ad attirare l’attenzione dei fan è stato anche un particolare commento apparso sotto il post. Un commento lasciato da una famosa collega di Alessia…Si tratta di Mara Venier! Ecco il botta e risposta tra la Marcuzzi e la regina di Domenica In:

Eh si, chi non vorrebbe far parte della ‘comitiva’ della Marcuzzi? Ma i fan di quest’ultima possono essere sereni: dopo l’estate, la conduttrice dovrebbe tornare al timone di Temptation Island, che dopo l’edizione attualmente in onda, è pronto a fare il bis anche a settembre. Non ci resta che attendere news ufficiali!