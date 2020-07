Alessia Marcuzzi, cos’ha fatto dopo il gossip su Stefano De Martino

Cosa ha fatto Alessia Marcuzzi dopo le notizie di gossip che riguardano Stefano De Martino? Scopriamolo insieme…

Alessia Marcuzzi è stata tirata in ballo nella crisi di coppia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo quella che si può definire una vera e propria bomba lanciata da Dagospia, tra Stefano ed Alessia ci sarebbe, o ci sarebbe stato del tenero. Una notizia prontamente smentita dal conduttore di Made in Sud in un video su Instagram in cui dice che ha sentito sia Alessia che suo marito e che insieme si sono fatti delle grasse risate. Tuttavia, oggi, la copertina di ‘Chi’ ci parla di una ‘fuga’ da parte di Alessia dalle ultime notizie di gossip.

Alessia Marcuzzi, la fuga dal gossip

Una fuga da quelle che sono le ultime notizie riportate dai settimanali: Alessia Marcuzzi si prende un po’ di tempo per sé, per stare con le amiche di sempre. Insomma, un momento di relax in cui vuole pensare solo a divertirsi. La sua meta? Positano. Una splendida, meravigliosa cittadina della Costiera Amalfitana con tanti particolari da scoprire. Ad esempio, il negozio di abiti cuciti a mano in cui è stata la conduttrice proprio ieri, come è documentato dalle sue storie. Alessia ci parla degli artigiani italiani, dei loro meravigliosi lavori e di quanto sia importante riscoprire tutto questo ai nostri giorni.

Intanto, il gossip non si ferma…

Stefano De Martino ha provveduto prontamente a smentire tutto perché, tra l’altro, ‘ci sono famiglie di mezzo con dei bambini’, e con Alessia Marcuzzi sembra essersi chiuso un capitolo. “Se mi innamoro, ve lo faccio sapere”, ha promesso il conduttore napoletano nel video postato su Instagram. Ma la copertina di ‘Chi’, il settimanale di Alfonso Signorini, ci fa sapere che tra le pretendenti del ballerino, adesso conduttore di Made in Sud, ci sarebbe un’altra Rodriguez. Mariana, è così che si chiama la bellissima modella venezuelana di cui si parla: ha già partecipato al Grande Fratello Vip ed ha anche avuto uno scontro con Valeria Marini. Insomma, l’estate 2020 si prospetta rovente…