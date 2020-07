Amici, il pomeridiano del talent show è stato cancellato: dopo ben sette anni non c’è più spazio su Real Time, l’annuncio ufficiale è arrivato poco fa

Come ben sappiamo tutti quanti il palinsesto Discovery, con il suo canale Real Time è certamente tra i più seguiti e apprezzati della nostra televisione. Sono ormai diversi anni che sulla rete vengono proposti programmi accattivanti e che piacciono moltissimo al pubblico. Sono moltissime i docureality presenti sul canale che nel corso degli anni hanno fatto appassionare i telespettatori. Tra questi sicuramente: ‘Bake Off’, ‘Renato il re delle torte’, ‘Il Boss delle cerimonie’, ‘Quattro matrimoni’, ‘Malattie imbarazzanti’, ‘Vite al limite’ e ancora tantissimi altri. C’è da dire oltretutto che sul noto canale tutti i pomeriggi veniva trasmessa la puntata quotidiana del talent show, che nel corso degli anni ha visto la conduzione di diversi personaggi famosi: Luca Zanforli, Paolo Ciavarro, Marcello Sacchetta, Stefano De Martino e ora Lorella Boccia. Insomma il palinsesto ha sempre riservato bellissime novità ai telespettatori di Real Time.

Amici, il pomeridiano è stato cancellato: non c’è più spazio su Real Time

Aria di cambiamenti in giro, in questi giorni infatti i palinsesti stanno presentando le novità dei vari canali, con i programmi e le variazioni. C’è da dire che le variazioni apportate da Real Time sono state decisamente importanti… Nel lontano 2013 la Discovery aveva deciso di sposare Amici di Maria De Filippi per trasmettere ogni pomeriggio una puntata riassuntiva di quello che accade all’interno della scuola più ambita d’Italia. All’epoca Maria De Filippi dichiarò in un’intervista ad RTL 102.5: “È una piccola rivoluzione e, come tutte le rivoluzioni, è una sfida. Io sono molto contenta perché abbiamo lavorato bene. Se Discovery ha deciso di prendere Amici vuol dire, con oggettività, che un brand l’abbiamo costruito”. Adesso invece le cose cambieranno. Real Time ha deciso di non rinnovare lo spazio dedicato ad Amici e non sappiamo adesso cosa accadrà.

Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer di Discovery durante la presentazione ufficiale dei palinsesti ha dichiarato: “Amici confermato? No, dopo 7 anni di matrimonio il contratto è finito. Sarà solo su Mediaset”. Mediaset dal canto suo non si è ancora espresso sulla fascia pomeridiana. Ogni pomeriggio un piccolo sunto di quanto trasmesso da Real Time veniva riproposto anche su Canale 5 dopo Uomini e Donne e prima della Soap Opera ‘Il Segreto’. Ora ovviamente bisognerà capire come la prima rete Mediaset intenderà organizzarsi.